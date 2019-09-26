«Завораживающе красиво»: новосибирец поймал в кадр ракету, запущенную с Байконура

СЕГОДНЯ 05:33 2019-09-26T05:33:55+03:00

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В среду вечером, 25 сентября новосибирцы могли наблюдать в небе полет ракеты-носителя, запущенной с Байконура.

— Фото сделано в селе Толмачево, что в пригороде Новосибирска. Я фотограф-любитель и пуск ракеты наблюдал в первый раз. На специализированных сайтах не раз читал о подобных событиях и видел фото. Дату события и время старта ракеты узнал заранее, и можно сказать был готов к съемке события. Хотя впоследствии, оказалось, что для лучшего качества фото предусмотрел не все нюансы. Надеюсь, это не последний запуск с Байконура, ибо воочию все было еще красивее, — поделился с КП — Новосибирск Андрей Веденяпин.

Он добавил, что по Новосибирскому времени старт ракеты был в 20:57. А увидел он ее чуть позже, минут через шесть после старта, когда она поднялась повыше.

По данным в группе AstroAlert | Наблюдательная астрономия в соцсетях в «ВКонтакте», в среду, 25 сентября с космодрома Байконур запустили ракету-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-15» на борту. Космический корабль отправился к Международной космической станции по четырехвитковой схеме, то есть корабль четырежды облетит Землю за 6 часов.

В сообществе отметили, что во время вечерних пролетов Международной космической станции, космический корабль «Союз МС-15» можно увидеть в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом. Корабль будет лететь в том же направлении, что и станция, но только позади нее. Блеск корабля около +4 звездных величин.

По словам новосибирца, это очень красивое зрелище. Фото: Андрей Веденяпин.

ИСТОЧНИК KP.RU