За картошкой и молоком: в Новосибирске пройдет ярмарка белорусских товаров

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-25T18:12:50+03:00

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В Новосибирске с 28 сентября по 6 октября пройдет мероприятие, посвященное Дням Республики Беларусь в Сибири. Это событие призвано укрепить экономические, деловые и культурные международные связи. Об этом сообщает мэрия города Новосибирска.

Подобная ярмарка проходит у нас уже не в первый раз, но в этом году в мероприятии примут участие более 23 белорусских предприятий, среди которых будут и производителей продуктов питания, и непродовольственных потребительских товаров, в том числе: мясной, молочной, кондитерской и легкой промышленности.

Покупатели смогут приобрести белорусские колбасы, сало, мясные и молочные консервы, сыры, масло, конфеты, шоколад, овощи фрукты и другие продукты и изделия, приготовленные по традиционным белорусским рецептам.

Также на ярмарке можно будет приобрести обувь, знаменитый белорусский трикотаж, швейные изделия и сувениры по ценам производителей.

Посетить мероприятие сможет любой желающий, оно будет проходить на площади Гарина-Михайловского ежедневно с 10:00 до 19:00.

В ближайшие месяцы в Новосибирске также пройдут другие ярмарки различных направленностей. С 31 октября по 1 ноября в Железнодорожном районе на территории прилегающей к «Новосибирскому государственному цирку» пройдет специализированная сельскохозяйственная ярмарка. А 23 ноября в Кировском районе около торгового центра «Магеллан» пройдет специализированная продовольственная ярмарка. Подобная ярмарка пройдет также 16 ноября в Октябрьском районе, по адресу улица Гусинобродское шоссе, 64. Об этом сообщается на сайте мэрии города Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU