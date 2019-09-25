В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадала семья с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-25T14:43:08+03:00

В Новосибирске произошла массовая авария, в которой пострадала семья с маленьким ребенком. Фото: "АСТ-54".

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Вечером в Калининском районе Новосибирска произошла авария. На улице Краузе столкнулись целых пять автомобилей, среди которых были, «Газель», седаны «Toyota Carina» и «Renault Fluence», универсал «Nissan Wingroad», кроссовер «Volkswagen Tiguan».

— «Карина» ехала с маршруткой в попутном направлении со стороны Мочищенского шоссе. В какой-то момент машина зацепила маршрутку и боком вылетела на встречную полосу, где в нее врезался «Ниссан», — рассказали очевидцы события в паблике «АСТ-54». — А «Ниссан» зацепил «Рено» и «Фольсксваген». Водитель «Ниссана» также съехал в кювет, уходя от столкновения.

Всего за медицинской помощью после ДТП обратились четыре человека. Фото: "АСТ-54".

Как утверждают в пресс-службе ГИБДД, в аварии пострадало четыре человека, среди которых был ребенок, возрастом около полутора лет.

— В результате ДТП за помощью обратился водитель «Toyota Carina» и три человека из автомобиля«Nissan Wingroad»: отец, мать и маленький ребенок, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Характер и тяжесть травм на данный момент устанавливаются, выясняются причины аварии.

В ГИБДД также еще раз напоминают, что находясь за рулем автомобиля всегда необходимо пристегивать ремень безопасности, а детей необходимо перевозить в специальных детских креслах, надежно закрепленных в салоне.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. Фото: "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU