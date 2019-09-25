2019-09-25T14:43:08+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадала семья с маленьким ребенком

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске произошла массовая авария, в которой пострадала семья с маленьким ребенком. Фото: "АСТ-54".В Новосибирске произошла массовая авария, в которой пострадала семья с маленьким ребенком. Фото: "АСТ-54".
Изменить размер текста:

Вечером в Калининском районе Новосибирска произошла авария. На улице Краузе столкнулись целых пять автомобилей, среди которых были, «Газель», седаны «Toyota Carina» и «Renault Fluence», универсал «Nissan Wingroad», кроссовер «Volkswagen Tiguan».

— «Карина» ехала с маршруткой в попутном направлении со стороны Мочищенского шоссе. В какой-то момент машина зацепила маршрутку и боком вылетела на встречную полосу, где в нее врезался «Ниссан», — рассказали очевидцы события в паблике «АСТ-54». — А «Ниссан» зацепил «Рено» и «Фольсксваген». Водитель «Ниссана» также съехал в кювет, уходя от столкновения.

Всего за медицинской помощью после ДТП обратились четыре человека. Фото: "АСТ-54".

Всего за медицинской помощью после ДТП обратились четыре человека. Фото: "АСТ-54".

Как утверждают в пресс-службе ГИБДД, в аварии пострадало четыре человека, среди которых был ребенок, возрастом около полутора лет.

— В результате ДТП за помощью обратился водитель «Toyota Carina» и три человека из автомобиля«Nissan Wingroad»: отец, мать и маленький ребенок, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Характер и тяжесть травм на данный момент устанавливаются, выясняются причины аварии.

В ГИБДД также еще раз напоминают, что находясь за рулем автомобиля всегда необходимо пристегивать ремень безопасности, а детей необходимо перевозить в специальных детских креслах, надежно закрепленных в салоне.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. Фото: "АСТ-54"

Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. Фото: "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирца, стрелявшего в подростка-косплейщика, отправили на исправительные работы
Поиски пропавшего новосибирца в черных кроссовках закончились трагедией
Под Новосибирском легковушка столкнулась с грузовиком: погибли четыре человека
В Черепаново полностью модернизируют систему теплоснабжения
Неужели никто не слышал? В Новосибирске воры угнали авто с орущей сигнализацией
В Новосибирске ищут педофила, надругавшегося над девочкой
В 2019 году новосибирцы приобрели в два раза больше новых iPhone
Три постройки в Академгородке были признаны объектами культурного наследия
Далеко не уехали: в Новосибирске поймали угонщиков кроссовера и «Витца»
«Куча полиции, маньяк не найден»: родительские чаты перепуганы убийством второклассницы в Новосибирске
«Когда сбежал из американской тюрьмы»: пассажиров метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне
Страшно красивый: в зоопарк привезли самца парагвайской анаконды
Провода торчат наружу: на аллее в центре города собаку сибирячки ударило током
Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой
А как прилично выглядят: в Новосибирске ищут девушек, укравших из магазина продукты
Три тысячи обманутых: новосибирцев предупреждают о лже-адвокатах, выманивающих деньги
Новосибирец избил свою жену и бросил ее без сознания у бара
Рататуй уже не тот: новосибирцев возмутили мыши возле киоска с фруктами
Вот это орех! Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме»
Подкачаться не получилось: новосибирец попался на почте с «запрещенной» посылкой