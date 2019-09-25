2019-09-25T12:28:54+03:00
Общество

В Новосибирске ищут педофила, надругавшегося над девочкой

Ориентировка на него разошлась по всем родительским чатам
Татьяна СОЛОВОВА
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Такой фоторобот составили на нападавшего. Фото: соцсети.Такой фоторобот составили на нападавшего. Фото: соцсети.
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В среду, 25 сентября, в родительским чатах появилась ориентировка на педофила, который напал на несовершеннолетнюю девочку.

- Два дня назад какой-то мужчина на ул. Свободы приставал к двум школьницам, они добрались до дома одной из них, и мама вызывала полицию. Они мои соседи, знаю их лично, - пишут обеспокоенные сибиряки. - На ул. Осовиахима какой-то мужчина напал на девочку. Моя мама говорит, что сегодня по этому поводу по всему частнику было много полиции, опрашивали жителей. Есть видео, девочка с ул. Осовиахима вроде бы по нему опознала нападавшего.

Даются и приметы нападавшего: на вид около 30 лет, среднего телосложения, был одет в спортивные штаны, темную толстовку с капюшоном на голове, поверх нее была зеленая безрукавка.

То, что история с нападавшим, - - не выдумка, корреспондентам КП-Новосибирск подтвердил источник в правоохранительных органах.

- Нападение на несовершеннолетнюю было, виновный пока не найден, - заявил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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