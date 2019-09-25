2019-09-25T06:32:58+03:00
Общество

Вот это орех! Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме»

Сибирячка поделилась своим секретом, как сделать «пятую точку» красивой и крепкой
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка показала упражнения для "пятой точки". Фото: instagram.com/sofa_star.Сибирячка показала упражнения для "пятой точки". Фото: instagram.com/sofa_star.
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София Кольбедюк — звезда шоу «Танцы» на ТНТ из Новосибирска. Недавно девушка переехала в Москву, где вместе со своим супругом растит сына Дэви. При этом, не забывая радовать своих подписчиков новыми видео. В этот раз девушка решила показать комплекс упражнений для ягодиц.

— У кого нет времени на зал, но уж очень хочется подтянутую пятую точку, то скорей сохраняйте и выполняйте дома такой комплекс через день. Погнали! Каждое из упражнений выполняем по 30 секунд, между ними 10 секунд отдыха, — делится советом на своей странице в «Инстаграме» София.

Девушка предлагает комплекс из шести упражнений: выпады в приседе, выпрыгивания из глубокого приседа, выпады попеременно с выпрыгиванием, берпи, прыжки к себе/от себя в планке и распрыжка в планке. Подходов должно быть не меньше двух.

— Следите, чтобы угол коленного сустава был везде 90 градусов, а спина — прямая, — напоминает сибирячка.

Подписчикам комплекс упражнений, да еще и в исполнении самой Софии, очень понравился. Они засыпали девушку комплиментами:

— Как красиво.

— Спасибо огромное! Обожаю вас!

— То, что нужно!

— Моя красавица мамочка снова в строю.

— Здорово! Будем пробовать! Спасибо за вашу работу.

— Спасибо! Вы прекрасны! Мотивация — огонь.

— Вот это мощно!

— Жесткая же тренировка, я боюсь, — пишут некоторые.

— Я еще не пробовала, но уже боюсь не встать на следующий день!

Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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