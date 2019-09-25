Вот это орех! Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме»
София Кольбедюк — звезда шоу «Танцы» на ТНТ из Новосибирска. Недавно девушка переехала в Москву, где вместе со своим супругом растит сына Дэви. При этом, не забывая радовать своих подписчиков новыми видео. В этот раз девушка решила показать комплекс упражнений для ягодиц.
— У кого нет времени на зал, но уж очень хочется подтянутую пятую точку, то скорей сохраняйте и выполняйте дома такой комплекс через день. Погнали! Каждое из упражнений выполняем по 30 секунд, между ними 10 секунд отдыха, — делится советом на своей странице в «Инстаграме» София.
Девушка предлагает комплекс из шести упражнений: выпады в приседе, выпрыгивания из глубокого приседа, выпады попеременно с выпрыгиванием, берпи, прыжки к себе/от себя в планке и распрыжка в планке. Подходов должно быть не меньше двух.
— Следите, чтобы угол коленного сустава был везде 90 градусов, а спина — прямая, — напоминает сибирячка.
Подписчикам комплекс упражнений, да еще и в исполнении самой Софии, очень понравился. Они засыпали девушку комплиментами:
— Как красиво.
— Спасибо огромное! Обожаю вас!
— То, что нужно!
— Моя красавица мамочка снова в строю.
— Здорово! Будем пробовать! Спасибо за вашу работу.
— Спасибо! Вы прекрасны! Мотивация — огонь.
— Вот это мощно!
— Жесткая же тренировка, я боюсь, — пишут некоторые.
— Я еще не пробовала, но уже боюсь не встать на следующий день!
Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме».
ИСТОЧНИК KP.RU