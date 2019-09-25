2019-09-25T05:42:05+03:00
Общество

Подкачаться не получилось: новосибирец попался на почте с «запрещенной» посылкой

Мужчина заказал для личного пользования из-за границы стероиды и анаболики
Надежда ЯРКОВАВладимир ПТАШНИК
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Новосибирец заказал себе запрещенные стероиды.Новосибирец заказал себе запрещенные стероиды.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела о контрабанде сильнодействующих веществ.

— 40-летний новосибирец решил заказать по интернету из-за границы стероиды и анаболики. 4 июня 2019 года, как только он забрал долгожданную посылку, был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков. 17 июля полицейские изъяли вторую посылку, которую заказывал подозреваемый. Всего у мужчины забрали около 70 грамм запрещенных веществ. Как оказалось, заказанные им анаболики являются сильнодействующими препаратами, покупка которых незаконна на территории РФ, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей о контрабанде сильнодействующих веществ. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве отметили, что ранее новосибирец не был судим и сейчас находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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