2019-09-24T11:09:48+03:00
Общество

Новосибирских предпринимателей научат вести бизнес

Государство проведёт специальные курсы для бизнесменов
Владимир ПТАШНИК
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Новосибирских предпринимателей научат вести бизнес. Фото: Михаил ФРОЛОВНовосибирских предпринимателей научат вести бизнес. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 26 сентября в Новосибирской области начнутся курсы по повышению конкурентоспособности для предпринимателей. Посетить их можно будет совершенно бесплатно и открыты для всех желающих. Обучение предпринимателей проходит в рамках государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

Обучающие курсы будут идти в Сибирском университете геосистем и технологий с 26 сентября по 6 октября 2019 года, а их объем равен 150 часам. Насыщенная программа научит новосибирских предпринимателей стратегическому планированию, успешному развитию бизнеса, маркетингу, работе с командой и многому другому. Отдельно выделяются яркие черты этой программы.

— Особенностью программы являются практические модули — мастерские дизайн-мышления Workshop Design Thinking, на которых участники смогут в формате бизнес-команд осуществить тестовое внедрение полученных приемов, решить практические кейсы, укрепив имеющийся опыт и освоим новые практики работы.

Все выпускники программы, помимо ценного опыта и знаний получат уникальные возможности: включение в специальный реестр высокопотенциальных компаний Центра предпринимательства Новосибирской области, бесплатное участие в международных мероприятиях по развитию бизнеса, включая Восточный экономический форум, и бесплатное индивидуальное сопровождения при работе с новыми рынками и подборе новых клиентов от организаторов программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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