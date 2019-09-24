Рядом с самолетами: В Новосибирске открыли бюст маршалу Александру Покрышкину

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-24T09:59:13+03:00

Теперь памятник Александру Покрышкину смогут увидеть все желающие. Фото: Анна ПАШАГИНА

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В Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия памятника маршалу авиации Александру Покрышкину. Бюст сибирского летчика располагается в одном из терминалов вылета аэропорта «Толмачево».

Такое место для установки выбрано неслучайно. В 2019 году международному аэропорту Новосибирска «Толмачево» указом президента РФ присвоено имя прославленного летчика Александра Ивановича Покрышкина.

Сибиряк является трижды Героем Советского союза, также Александр Покрышкин почетный гражданин города Новосибирска. Памятник был установлен в рамках общественной всероссийской акции «Великие имена России».

Церемония проходила в сопровождении почетного караула военнослужащих Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Выбор даты церемонии тоже имеет смысл: в двадцатых числах сентября 1944 года Покрышкин прибыл в кратковременный отпуск в Новосибирск, где встретился со своими родными, близкими и земляками.

— Это наглядный пример для молодежи. Общественная палата Новосибирской области стала инициатором публичного обсуждения присвоения аэропорту имени Александра Покрышкина, — отметил генерал-майор запаса, член Общественной палаты Новосибирской области Владимир Попков. — Александр Покрышкин наш земляк, маршал авиации. Его смелость, храбрость и мужество позволили ему участвовать в воздушных боях.

Право открыть бюст досталось генералу-майору Владимиру Горелкину, начальнику сибирского авиационного кадетского корпуса имени А.И. Покрышкина и курсанту-отличнику Антону Чубахину.

После этого курсанты возложили цветы к памятнику летчика.

ИСТОЧНИК KP.RU