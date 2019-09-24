2019-09-24T09:59:13+03:00
Общество

Рядом с самолетами: В Новосибирске открыли бюст маршалу Александру Покрышкину

Памятник установили в здании аэропорта Толмачево
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Теперь памятник Александру Покрышкину смогут увидеть все желающие. Фото: Анна ПАШАГИНАТеперь памятник Александру Покрышкину смогут увидеть все желающие. Фото: Анна ПАШАГИНА
Изменить размер текста:

В Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия памятника маршалу авиации Александру Покрышкину. Бюст сибирского летчика располагается в одном из терминалов вылета аэропорта «Толмачево».

Такое место для установки выбрано неслучайно. В 2019 году международному аэропорту Новосибирска «Толмачево» указом президента РФ присвоено имя прославленного летчика Александра Ивановича Покрышкина.

Сибиряк является трижды Героем Советского союза, также Александр Покрышкин почетный гражданин города Новосибирска. Памятник был установлен в рамках общественной всероссийской акции «Великие имена России».

Церемония проходила в сопровождении почетного караула военнослужащих Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Выбор даты церемонии тоже имеет смысл: в двадцатых числах сентября 1944 года Покрышкин прибыл в кратковременный отпуск в Новосибирск, где встретился со своими родными, близкими и земляками.

— Это наглядный пример для молодежи. Общественная палата Новосибирской области стала инициатором публичного обсуждения присвоения аэропорту имени Александра Покрышкина, — отметил генерал-майор запаса, член Общественной палаты Новосибирской области Владимир Попков. — Александр Покрышкин наш земляк, маршал авиации. Его смелость, храбрость и мужество позволили ему участвовать в воздушных боях.

Право открыть бюст досталось генералу-майору Владимиру Горелкину, начальнику сибирского авиационного кадетского корпуса имени А.И. Покрышкина и курсанту-отличнику Антону Чубахину.

После этого курсанты возложили цветы к памятнику летчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Андрей Травников открыл единственный за Уралом специализированный центр самбо
Новосибирских предпринимателей научат вести бизнес
«Градус конфликта оказался высоким»: полиция проверяет, была ли драка депутата и чиновника в мэрии
«Оставила грязную и в дырах»: сибирячка украла из детской поликлиники чужую коляску
Жил в соседнем подъезде: соседи вычислили напавшего на женщину и девочку мужчину
Стоит наглухо: на Димитровском мосту растянулась километровая пробка
Запах не передать словами: сибирячка пожаловалась на протухшие яйца в супермаркете
Родственники нашли бабушку с потерей памяти в новосибирской больнице
На карантине из-за ОРВИ: одна из школ в Новосибирске закрыта из-за вспышки вируса
«Пробка из трамваев»: в Новосибирске «Опель» застрял на путях после ДТП
«Анастасия Заворотнюк потеряла здоровье из-за ЭКО и гормонов»: жена экс-губернатора Толоконского высказалась о причинах болезни актрисы
Приехал в торговый центр на машине, а ушел пешком: у должника по алиментам отобрали «УАЗ Патриот»
Мелочь, а приятно: авиакомпанию S7 заставили заплатить инвалиду за сломанный чемодан
По всей строгости: дело о поджигателе кофейни в Академгородке отдали в суд
Ничего не помнит: в Новосибирске ищут родственников бабушки, попавшей в больницу
Спасенные и голодные: котятам из Новосибирского приюта нужен корм и лекарства
Фура, которая смогла: грузовик умудрился без повреждений проехать под опасным путепроводом
«Ужас какой»: сибиряков возмутили врачи «Скорой», оставившие шприцы в подъезде после вызова к наркоманам
«Просто красавцы!»: «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс»
Все в дыму: в Октябрьском районе загорелся расселенный барак
Угрожал пистолетом: сибиряк решил наказать водителя, который его подрезал
«Ловкость лап и никакого мошенничества»: выдра, играющая с камушком, рассмешила соцсети
Взял на таран: водитель - нарушитель устроил массовую аварию в Новосибирске
За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой
«Меня ветром сдувает»: русская Барби пожаловалась на свою худобу
Общественная палата Новосибирской области подписала соглашение с епархией
Кулаком в живот: чиновник обвинил депутата в побоях в здании мэрии
Погода в Новосибирске: синоптики обещают на ближайшие похолодание и мокрый снег