Мелочь, а приятно: авиакомпанию S7 заставили заплатить инвалиду за сломанный чемодан

СЕГОДНЯ 04:41 2019-09-24T04:41:00+03:00

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Новосибирская транспортная прокуратура защитила права инвалида, пытавшегося получить компенсацию за свой сломанный чемодан.

— Как стало известно, инцидент произошел 28 апреля текущего года. В авиакомпанию «Сибирь» с претензией о компенсации расходов обратился 73 — летний инвалид. При перевозке отправлением «Симферополь — Москва» ему повредили багаж. Несмотря на это, ответ по существу обращения перевозчиком был направлен лишь спустя два месяца, а причиненный пассажиру ущерб авиакомпания не компенсировала, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки транспортным прокурором генеральному директору авиакомпании «Сибирь» было внесено представление, а в отношении председателя претензионной комиссии перевозчика возбуждено административное производство по статье о несвоевременном предоставлении гражданину информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами. И только после этого мужчина получил свою компенсацию за сломанный багаж.

— В настоящее время компенсация в 4 тысячи 800 рублей пассажиру выплачена в полном объеме, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU