Напал на женщину и подростка: новосибирцев предупреждают об опасном мужчине на Юго-Западном жилмассиве

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-23T07:33:09+03:00

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Жители Ленинского района Новосибирска обеспокоены появившимся там подозрительным мужчиной.

— Хочу предупредить жителей Юго-Западного жилмассива. Уже дважды за последние две недели возле дома №38 на улице Курганской было совершено нападение на женщину и на девочку-подростка. Оба раза это был коренастый мужчина, неславянской внешности, ростом около 163 сантиметров. Последний раз был одет в ярко-зеленую куртку, кепку и сланцы. Мы написали заявление в полицию, он объявлен в розыск, — поделилась в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчица.

Тем не менее, по ее словам, этот мужчина продолжает свободно гулять по их району.

— 22 сентября он вынес велосипед с подъезда того же дома №38 на улице Курганской. Открыл подъезд ключом, а это значит, что он может зайти в любой подъезд. Мы предполагаем, что у него универсальный ключ. Может быть, его кто-то узнал или узнает? Будьте бдительны! — предупреждает сибирячка.

КП — Новосибирск удалось получить информацию об этом в полиции.

— В настоящее время в районную полицию таких сообщений от жителей Юго-Западного жилмассива не поступало. Но по появившейся в СМИ информации сейчас проводим проверку, будем устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, — отметили в МВД по Новосибирской области.

Подозрительный мужчина ходит по Юго-Западному жилмассиву.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU