«Давно был на грани увольнения»: издевавшегося над курсантами командира НВВКУ сняли с должности
Подполковник Дмитрий Носов стал известен широким массам после того, как на прошлой неделе по его приказу курсанты выбили дверь в «сушилку» — складское помещение с имуществом курсантов. Носов думал, что там скрываются прогульщики занятий. Из-за поднявшейся в СМИ шумихе, одиозного комбата решили отстранить от занимаемой должности. Сами курсанты не верят, что их командира батальона уволили.
— Я вообще никак не мог предположить, что его снимут, — подтвердил КП - Новосибирск информацию анонимный источник в училище.
По его словам, подполковник Носов давно был на грани увольнения, но никто из курсантов в это особо не верил — в прошлом году один из подчиненных комбата повесился за несколько месяцев до выпуска, однако Дмитрий остался на занимаемой должности, хоть и получил неполное служебное соответствие.
Сейчас на должность подполковника Носова поставили командира одной из рот, и курсанты видят в этом хороший знак.
Носов думал, что там скрываются прогульщики занятий. Фото: очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU