«Давно был на грани увольнения»: издевавшегося над курсантами командира НВВКУ сняли с должности

СЕГОДНЯ 04:28 2019-09-23T04:40:46+03:00

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Подполковник Дмитрий Носов стал известен широким массам после того, как на прошлой неделе по его приказу курсанты выбили дверь в «сушилку» — складское помещение с имуществом курсантов. Носов думал, что там скрываются прогульщики занятий. Из-за поднявшейся в СМИ шумихе, одиозного комбата решили отстранить от занимаемой должности. Сами курсанты не верят, что их командира батальона уволили.

— Я вообще никак не мог предположить, что его снимут, — подтвердил КП - Новосибирск информацию анонимный источник в училище.

По его словам, подполковник Носов давно был на грани увольнения, но никто из курсантов в это особо не верил — в прошлом году один из подчиненных комбата повесился за несколько месяцев до выпуска, однако Дмитрий остался на занимаемой должности, хоть и получил неполное служебное соответствие.

Сейчас на должность подполковника Носова поставили командира одной из рот, и курсанты видят в этом хороший знак.

Носов думал, что там скрываются прогульщики занятий. Фото: очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU