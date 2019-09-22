2019-09-22T15:03:18+03:00
Общество

«Боимся за своих детей»: в общежитии города Обь случилась вспышка туберкулеза

Дом, в котором произошла вспышка инфекции, находится в аварийном состоянии
Надежда ЯРКОВА
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В доме, где зафиксирована вспышка туберкулеза, проживает около 30 детей. Фото: Ирина Форрат.В доме, где зафиксирована вспышка туберкулеза, проживает около 30 детей. Фото: Ирина Форрат.
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В городе Обь Новосибирской области в пятиэтажном доме зафиксировали уже третью за год вспышку туберкулеза.

— На неделе мы с сыном пошли на улицу, выходим, а на доме, где живем, объявление — всем срочно пройти ФЛГ (флюорографию). В вашем общежитии обнаружено три больных туберкулезом. Конечно, в доме сразу начался ажиотаж, у многих жильцов дети, много маленьких — около 30 детей в возрасте от 6 месяцев и старше, — рассказала КПНовосибирск жительница дома Ирина Форрат.

Она отметила, что проблема всплывает не в первый раз. В марте на пятом этаже проводилась санитарная обработка из-за вспышки туберкулеза. Потом в мае все повторилось, и сейчас — уже третий раз за этот год.

— Наш дом, на улице ЖКО аэропорта, 19 город Обь, получил статус жилого многоквартирного дома, но мы между собой все равно называем его общежитием, места общего пользования в любом случае остались, — добавила сибирячка.

Видно выпуклость и разрушение стены. Фото: Ирина Форрат.

Видно выпуклость и разрушение стены. Фото: Ирина Форрат.

Ирина уточнила, что флюорографию, они, конечно, прошли.

— Но состояние дома само по себе неважное. Теплоузел постоянно горит, повсюду грибок, черная плесень, стены дома рушатся, кирпичи из него просто выпадают. Из-за этого все жильцы постоянно болеют. Люди просто не могут понять, это действительно кто-то приехал с туберкулезом или это от плесени кто-то заболел. У нас многие съехали из дома, потому что дети стали задыхаться от плесени, а добиться ремонта дома не можем, — сетует сибирячка.

В жилом пятиэтажном доме по улице ЖКО аэропорт, 19, помимо квартир, есть еще два магазина и почта.

Стены и потолки в доме покрыты черной плесенью. Фото: Ирина Форрат.

Стены и потолки в доме покрыты черной плесенью. Фото: Ирина Форрат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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