Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-22T12:25:34+03:00

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Инцидент произошел 19 сентября в Бахчисарайском районе. В 17:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что возле пещерного города «Чуфут-Кале» заблудилась женщина и требуется помощь спасателей.

— На поиски женщины выехали сотрудники поисково-спасательной группы. Уже на месте поисков они смогли дозвониться до женщины, а чуть позже вышли с ней на голосовой контакт. Туристку нашли в районе скального массива расположенного над Свято-Успенским монастырем. Со слов женщины, она шла по тропе и сбилась с пути, в результате зашла в чащу кустарника, откуда не могла выбраться и вызвала спасателей, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Как оказалось, заблудившаяся туристка 1955 года рождения родом из Новосибирска.

— Спасатели помогли женщине выбраться из зарослей и доставили ее в город Бахчисарай. В медицинской помощи она не нуждалась, — отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU