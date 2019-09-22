Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину пиджаке и кепке

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-22T12:05:14+03:00

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Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 84-летнего Геннадия Алексеевича Русалеева, который вышел из дома в Ленинском районе Новосибирска. С 21 сентября его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшего 171 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы седые. Был одет в светло-коричневый пиджак, коричневую рубашку, темные спортивные трико, темно-коричневую кепку и черные туфли, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

— Он и ранее пропадал, также терялся, потому что в силу возраста дезориентирован. На данный момент мы обзваниваем медицинские учреждения, может там найдется, — добавила руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Геннадий Алексеевич, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

ИСТОЧНИК KP.RU