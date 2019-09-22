2019-09-22T12:05:14+03:00
Общество

Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину пиджаке и кепке

Мужчина терялся и ранее, поскольку в силу возраста слегка дезориентирован
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пенсионер вышел из дома и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Пенсионер вышел из дома и пропал. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
Изменить размер текста:

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 84-летнего Геннадия Алексеевича Русалеева, который вышел из дома в Ленинском районе Новосибирска. С 21 сентября его местонахождение неизвестно.

— Приметы: рост пропавшего 171 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы седые. Был одет в светло-коричневый пиджак, коричневую рубашку, темные спортивные трико, темно-коричневую кепку и черные туфли, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

— Он и ранее пропадал, также терялся, потому что в силу возраста дезориентирован. На данный момент мы обзваниваем медицинские учреждения, может там найдется, — добавила руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Геннадий Алексеевич, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму
«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери
«50 оттенков банного» — американский писатель рекомендовал попариться в Новосибирске
«Машина застряла, а связи не было»: волонтеры нашли новосибирца с сыном в лесу
«Думали, что человек висит»: манекен на недострое напугал новосибирцев
«Болел за парня из «Тойоты»: водитель и пьяный пассажир «Инфинити» устроили драку на дороге
Влетел в ограждение: два седана не поделили дорогу на Красном проспекте
«Любой может спасти жизнь»: активисты донорского фонда устроили фотосессию с мужчинами-героями
Стали известны участники еще двух номинаций, ставшие кандидатами на звание Людей года
Водитель не заметил: «Тойота» врезалась в пожарную машину
Попала в кадр: новосибирцы заметили «Ласточку» на железнодорожном вокзале
Следователи проверят стройплощадку, на которой рабочего придавило трубой
На стройке, где стена обрушилась на людей, рабочего придавило трубой
«Бомба-пушка»: сибирячка показала зажигательный тверк на испанском пляже
В Заельцовском районе на стройке загорелись вагончики рабочих
Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир
Новосибирские школьники поучаствовали в флешмобе в память о коте Моте
Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги
Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы
«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз обыграла «Амур»
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию