Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину пиджаке и кепке
Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 84-летнего Геннадия Алексеевича Русалеева, который вышел из дома в Ленинском районе Новосибирска. С 21 сентября его местонахождение неизвестно.
— Приметы: рост пропавшего 171 сантиметров, телосложение xудощавое, глаза карие, волосы седые. Был одет в светло-коричневый пиджак, коричневую рубашку, темные спортивные трико, темно-коричневую кепку и черные туфли, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
— Он и ранее пропадал, также терялся, потому что в силу возраста дезориентирован. На данный момент мы обзваниваем медицинские учреждения, может там найдется, — добавила руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Всех, кто что- либо знает о том, где сейчас находится Геннадий Алексеевич, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
Мужчина нуждается в медицинской помощи. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
ИСТОЧНИК KP.RU