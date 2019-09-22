«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-22T11:17:23+03:00

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Житель Новосибирска рассказал о нападении женщины на его жену прямо в доме. При этом она хотела забрать их ребенка.

— Все началось 17 сентября. Уходя из дома на работу, я заметил женщину, которая ходила по 1-му переулку Костычева, где живем с женой и новорожденным ребенком. Раньше я эту женщину никогда не видел, поэтому она сразу бросилась мне в глаза. По возвращении с работы, я вновь ее увидел рядом со своим домом. Утром следующего дня я ее снова увидел рядом с домом. Когда я открыл калитку, она спряталась за кусты и это показалось очень странным. В течении дня, позвонив домой, несколько раз я узнал от жены, что эта женщина практически весь день ходила рядом с домом. Я начал переживать и позвонил в полицию, чтобы у нее проверили документы хотя бы, кто она и что она. Через три часа мне перезвонили из отделения полиции и поинтересовался есть ли смысл им ехать. Я ответил, что есть. Мне ответили, что женщину проверят, но в итоге никто так и не приехал, — поделился своей историей в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

Он продолжил, что и утром третьего дня, выйдя из дома на работу, он опять увидел эту женщину.

— Такая ситуация продолжалась два дня. Вечером приехав домой, я поговорил с соседями и многие обратили на нее внимание, никто ее не знает. Утром 20 числа, выйдя из дома, я снова ее увидел. Я пошел за ней, догнал, начал разговор, зачем она здесь и кого она ищет или ждет. Она ответила, что ждет людей, которые должны заехать в съемный коттедж, и она их встречает. Такой коттедж есть напротив нас, поэтому ее ответ меня немного успокоил. Уехав на работу, я все же еще раз набрал в полицию, и они вновь пообещали приехать, — отметил мужчина.

Сибиряк добавил, что в около четырех часов дня ему позвонила жена с истерикой.

— В обед, когда она гуляла в ограде с сыном, эта женщина подошла и попросила воды, затем спросила возраст малыша, мальчик или девочка и ушла. Через полтора часа после этого, моя жена сидела дома, кормила ребенка и услышала, что открылась калитка, затем входная дверь. На день мы ее не закрывали никогда. Жена подумала, что это я пораньше приехал домой, но вместо меня вошла эта женщина. Она была в перчатках и с камнем, кинулась на мою жену и начала бить ее по голове с криками, что заберет малыша, так как моя жена не умеет с ним обращаться. Жена, придя в себя от шока начала отбиваться и звать на помощь. На крик прибежали соседи и выгнали эту женщину. Моей жене вызвали скорую и полицию. Пока я ехал домой, приехала скорая, увезли жену, полиция так и не появилась. В итоге наряд приехал только к 9 часам вечера. Они опросили соседей, приняли заявление, оказалось, что эта женщина практически круглосуточно следила за домом. Сегодня жена с мамой своей и сыном пошли гулять в сквер Сибиряков-Гвардейцев и там снова увидели эту женщину. Жена сразу позвонила в отдел, но сотрудник перезвонил через пару часов, поинтересовавшись, есть ли смысл им ехать? Получается, что эта женщина ищет новую цель, чтобы украсть малыша, а все вокруг бездействуют, — возмущается мужчина.

Также он поделился описанием женщины, чтобы новосибирцы были внимательнее и бдительнее на улицах с детьми.

— Рост женщины около 170 сантиметров, грушевидное телосложение, возраст в районе 30-35 лет. Она была одета в черную куртку с большим капюшоном, розовую кофту и черные спортивные штаны, на ногах кроссовки Nike, — говорится в ее описании.

ИСТОЧНИК KP.RU