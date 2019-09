«50 оттенков банного» — американский писатель рекомендовал попариться в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-22T09:33:14+03:00

Поездка в Новосибирск покорила известного американского писателя , редактора раздела «Еда и напитки» в Esquire Джеффа Гординье. Вчера известный журналист написал колонку о бане и русском отдыхе на сайте издания.

— Я ездил в Сибирь один раз и это не метафора. Полетел прямо в Новосибирск, российский город к северо-востоку от Казахстана, а затем отправился в местную тайгу, чтобы испытать сибирский ритуал, известный как «баня», который является своего рода сауной с оттенком пятидесяти оттенков серого. Баня включает в себя посиделки в комнате, горячей, как печь для пиццы, и порку березовыми ветками, пока это не станет нестерпимым. В этот момент вы выскакиваете из бани, обливаете себя холодной водой и ныряете голым в снег. Я рекомендую это, — написал Джефф Гординье.

После баньки американец оделся и пошел в столовую — и испытал шок, увидев, что для каждого человека на столе стоит по бутылке русского крепкого напитка.

— Ужин в Сибири, так сказать, перевернул мою жизнь. В тепле этой комнаты, в окружении бодрого холода русской ночи, шоты чистого эликсира звучали так же осмысленно, как ром в Карибском море или односолодовый виски на Гебридах. Многие бармены готовы «сослать напиток в Сибирь, но я серьезно рекомендую, — подчеркнул Джефф Гординье.

Гординье - крайний справа. Фото: соцсети

Справка КП

Американский писатель и журналист Джефф Гординье родился в Южной Калифорнии, работал на многие мировые журналы, такие как Esquire и New York Times. Является автором двух книг: «X saves the world» о поколении «Икс» из 90-х и «Hungry: Eating, Road-tripping, and Risking It All with the Greatest Chef in the World» о четырехлетнем гастрономическом путешествии со знаменитым шеф-поваром Рене Редзепи, хозяином одного из лучших ресторанов в мире.

