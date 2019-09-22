2019-09-22T09:08:15+03:00
Общество

«Машина застряла, а связи не было»: волонтеры нашли новосибирца с сыном в лесу

Мужчина уехал с 11-летним сыном за грибами, а после перестал выходить на связь с женой
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина с сыном переночевали в лесу. Фото: vk.com/lizaalert_novosibМужчина с сыном переночевали в лесу. Фото: vk.com/lizaalert_novosib
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В субботу, 21 сентября пропали 38-летний новосибирец со своим 11-летним сыном. Утром они поехали на «Тойота Ленд Крузер Прадо» в лес за грибами в Тогучинский район и уже после обеда их телефоны оказались недоступны. Обеспокоенная жена обратилась к волонтерам и в полицию.

— Заявка о пропаже поступила к нам с телефона «горячей линии» около полуночи. Ночью на поиски пропавших выехали четыре экипажа волонтеров и полиция. Где-то около 9 часов утра к нам подключился экипаж аварийно-спасательной службы НСО и уже около 10 часов утра на связь с женой с телефона сына вышел пропавший муж, — рассказала КПНовосибирск руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Мужчина рассказал, что их машина застряла в лесу, сотовой связи там не было, поэтому они пошли искать ближайший населенный пункт. Позже выяснилось, что машина застряла недалеко от Аплаксино.

— Мужчине удалось передать спасателям свои координаты, мы подъехали, нашли их и помогли выбраться, — отметила Алеся.

Она добавила, что еды и питья потерявшимся хватало, были запасы в машине, так что все закончилось хорошо. Медицинская помощь ни мужчине, ни ребенку не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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