2019-09-22T07:27:08+03:00
Общество

«Болел за парня из «Тойоты»: водитель и пьяный пассажир «Инфинити» устроили драку на дороге

Нетрезвый пассажир решил проучить водителя «Тойоты», но потерпел неудачу
Надежда ЯРКОВА
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Стоп-кадр с видео: "Инцидент. Новосибирск".Стоп-кадр с видео: "Инцидент. Новосибирск".
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Дорожный конфликт произошел в Дзержинском районе Новосибирска. Пассажир «Инфинити» с бутылкой в руке попытался разобраться с водителем «Тойоты», однако получил отпор и проиграл.

— На пересечении Трикотажной и проспекта Дзержинского не поделили дорогу «Тойота Королла» и Infiniti FX. Нетрезвый пассажир «Инфинити» начал выяснять отношения с водителем «Тойоты», — поделился подписчик видео в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина с бутылкой в руке вышел из «Инфинити» и начал бить водителя «Тойоты» через окно, заблокировав собою дверь. В какой-то момент водителю «Тойоты» удается выйти из машины, и он вступает в спарринг с нетрезвым зачинщиком. Тот же, в свою очередь, начинает убегать и прятаться за свою спутницу из «Инфинити».

Пользователи соцсетей, конечно же, в этом конфликте приняли сторону водителя «Тойоты», осудив нетрезвого задиру из «Инфинити». Вот что они пишут в комментариях:

— Молодец водитель «Тойоты», поставил на место! А то в себя поверил.

— Сразу болел за парня из «Тойоты». И молодец, женщину не трогал, хотя та тоже выпрашивала немножко.

— Водитель «Тойоты» мог бы и поактивней себя проявить! Удар справа неплохой, надо было развивать успех, обращать в бегство плешивого толстячка с бутылкой!

— Прятаться за женщину свою, это ниже плинтуса.

— Вежливо надо относится друг к другу на дороге и в принципе по жизни, и не возникали бы такие ситуации.

Водитель и пьяный пассажир «Инфинити» устроили драку на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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