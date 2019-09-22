Влетел в ограждение: два седана не поделили дорогу на Красном проспекте
Авария случилась сегодня рано утром, 22 сентября рядом с «Домом быта» в Центральном районе Новосибирска.
— На Красном проспекте перед домом №50 произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги и сломал забор, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Машины получили в аварии различные повреждения. О пострадавших пока информации не поступало. Подробности ДТП выясняются.
Пользователи соцсетей не остались в стороне и теперь обсуждают произошедшее:
— Выходной не удался, начало дня не заладилось.
— Мимо ехали недавно, вроде все живые. Зато утро воскресенья не задалось.
Одна из машин после столкновения отлетела в ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU