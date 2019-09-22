Влетел в ограждение: два седана не поделили дорогу на Красном проспекте

СЕГОДНЯ 05:49 2019-09-22T05:49:40+03:00

Две иномарки столкнулись утром на Красном проспекте. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Одна из машин снесла забор в центре Новосибирска после ДТП

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Авария случилась сегодня рано утром, 22 сентября рядом с «Домом быта» в Центральном районе Новосибирска.

— На Красном проспекте перед домом №50 произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги и сломал забор, — поделился подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Машины получили в аварии различные повреждения. О пострадавших пока информации не поступало. Подробности ДТП выясняются.

Пользователи соцсетей не остались в стороне и теперь обсуждают произошедшее:

— Выходной не удался, начало дня не заладилось.

— Мимо ехали недавно, вроде все живые. Зато утро воскресенья не задалось.

Одна из машин после столкновения отлетела в ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU