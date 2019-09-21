2019-09-21T18:22:35+03:00
Общество

«Любой может спасти жизнь»: активисты донорского фонда устроили фотосессию с мужчинами-героями

Предполагается, что эта съемка может мотивировать людей сдать кровь для помощи больным лейкозом
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске прошла фотосессия, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга. Фото: Вера СальниковаВ Новосибирске прошла фотосессия, приуроченная к Всемирному дню донора костного мозга. Фото: Вера Сальникова
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Сотрудники новосибирского филиала «Русфонда» устроили фотосессию, чтобы показать людям, что все они силах спасти чью-то жизнь. В съемке приняли участие спасатели, поисковики, пожарный и врач.

— Эта идея пришла мне в голову спонтанно. Я размышляла над тем, что нам нужен какой-нибудь эффектный баннер, который сможет привлечь внимание людей, — рассказала КП-Новосибирск Елизавета Бражник, Координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО. — И я подумала, что жизнь, в сущности, может спасти любой человек, ставший донором. Но ведь есть люди, которые спасают жизни людей каждый день врачи, спасатели, пожарные. Именно их я и позвала на съемку для этого баннера.

Сибирячка Вера Сальникова, которая также приняла участие в этой съемке в качестве фотографа, рассказала, что работать с таким составом было легко и приятно.

— Съемка прошла быстро и достаточно просто. Всего она заняла у нас не более трех часов, — рассказала КП-Новосибирск фотограф Вера Сальникова. — Ребята с удовольствием позировали, а поисковик даже приехал со служебной собакой! В этой компании было приятно работать.

В съемке приняли участие представители разных профессий, спасающие чью-то жизнь ежедневно. Фото: Вера Сальникова

В съемке приняли участие представители разных профессий, спасающие чью-то жизнь ежедневно. Фото: Вера Сальникова

По словам Елизаветы Бражник, основной идеей этой фотосессии было показать, какую большую важность имеет в нашем мире донорство. Именно к Всемирному дню донора костного мозга и была приурочена эта съемка.

— Мы специально оставили пустое место на баннере, чтобы туда мог встать любой желающий, почувствовав себя наравне со «спасателями жизней». Ведь если вы стали донором, то есть шанс, что именно благодаря вам можно спасти человека, у которого, допустим, лейкоз, и он нуждается в пересадке костного мозга, — пояснила Елизавета Бражникова. — На эту акцию приехало много людей из тех структур, представители которой были фотосессии. Некоторые их них уже состояли в регистре, а некоторые вступили в него впервые.

Координатор «Русфонда» также сообщила, что они планируют продолжать использовать этот баннер на различных последующих акциях в Новосибирске.

Организаторы съемки уверены, что это может мотивировать людей становиться донорами. Фото: Вера Сальникова

Организаторы съемки уверены, что это может мотивировать людей становиться донорами. Фото: Вера Сальникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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