2019-09-21T15:12:59+03:00
Общество

Стали известны участники еще двух номинаций, ставшие кандидатами на звание Людей года

Участниками номинаций «Промышленник года» и «Финансист года» стали руководители предприятий и банков
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Стали известны имена участников в номинациях «Промышленник года» и «Финансист года». Фото: "Деловой квартал Новосибирск"Стали известны имена участников в номинациях «Промышленник года» и «Финансист года». Фото: "Деловой квартал Новосибирск"
Изменить размер текста:

Стали известны участники номинаций «Промышленник года» и «Финансист года», которые станут еще одними кандидатами на звание Людей года в 2019 году. Их определил открытым голосованием экспертный совет, заседание которого состоялось 13 сентября. Совет также решил в 2019 году переименовать номинацию «Банкир года» в «Финансист года». Ее участниками стали руководители предприятий и банков, реализовавшие крупный инвестиционный проект для Новосибирской области.

— В номинации «Промышленник года» после заседания произошла замена. Решением экспертов одним из кандидатов стал руководитель предприятия «Сибирская Нива» Иван Поддубный — за запуск нового животноводческого комплекса (на шесть тысяч голов коров) в Маслянинском районе, — сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск». — Однако по решению компании выдвинут руководитель предприятия — региональный директор по Сибирскому региону ООО «Сибирская Нива» (имеющий непосредственное отношение к запуску завода) Сергей Ляхов.

Участниками номинации «Финансист года» стали директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров — за поддержку крупного инвестпроекта предприятия «Сибирская Нива», руководитель предприятия «Элтекс» Алексей Черников — за инвестиции в запуск новой линии производства телекоммуникационного оборудования и генеральный директор компании Lime Credit Group Алексей Нефедов — за экспорт финансовых технологий за границу.

В номинации «Промышленник года» в этот раз оказались директор предприятия «Нео-Пак» Александр Ладан — за запуск новой линии по производству гибкой упаковки, Генеральный директор «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин — за запуск новой линии производства вакцины против гепатита А, Генеральный директор завода «Ирмень» Юрий Бугаков — за внедрение новых технологий в производстве сельхозпродукции; открытие нового доильного зала со шведским доильным оборудованием «Европараллель» 2*30» и Руководитель предприятия — региональный директор по Сибирскому региону ООО «Сибирская Нива» (имеющий непосредственное отношение к запуску завода) Сергей Ляхов — за запуск нового животноводческого комплекса (на шесть тысяч голов коров) в Маслянинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель не заметил: «Тойота» врезалась в пожарную машину
Попала в кадр: новосибирцы заметили «Ласточку» на железнодорожном вокзале
Следователи проверят стройплощадку, на которой рабочего придавило трубой
На стройке, где стена обрушилась на людей, рабочего придавило трубой
«Бомба-пушка»: сибирячка показала зажигательный тверк на испанском пляже
В Заельцовском районе на стройке загорелись вагончики рабочих
Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир
Новосибирские школьники поучаствовали в флешмобе в память о коте Моте
Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги
Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы
«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз обыграла «Амур»
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию