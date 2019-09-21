Стали известны участники еще двух номинаций, ставшие кандидатами на звание Людей года

СЕГОДНЯ 15:12 2019-09-21T15:12:59+03:00

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Стали известны участники номинаций «Промышленник года» и «Финансист года», которые станут еще одними кандидатами на звание Людей года в 2019 году. Их определил открытым голосованием экспертный совет, заседание которого состоялось 13 сентября. Совет также решил в 2019 году переименовать номинацию «Банкир года» в «Финансист года». Ее участниками стали руководители предприятий и банков, реализовавшие крупный инвестиционный проект для Новосибирской области.

— В номинации «Промышленник года» после заседания произошла замена. Решением экспертов одним из кандидатов стал руководитель предприятия «Сибирская Нива» Иван Поддубный — за запуск нового животноводческого комплекса (на шесть тысяч голов коров) в Маслянинском районе, — сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск». — Однако по решению компании выдвинут руководитель предприятия — региональный директор по Сибирскому региону ООО «Сибирская Нива» (имеющий непосредственное отношение к запуску завода) Сергей Ляхов.

Участниками номинации «Финансист года» стали директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров — за поддержку крупного инвестпроекта предприятия «Сибирская Нива», руководитель предприятия «Элтекс» Алексей Черников — за инвестиции в запуск новой линии производства телекоммуникационного оборудования и генеральный директор компании Lime Credit Group Алексей Нефедов — за экспорт финансовых технологий за границу.

В номинации «Промышленник года» в этот раз оказались директор предприятия «Нео-Пак» Александр Ладан — за запуск новой линии по производству гибкой упаковки, Генеральный директор «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин — за запуск новой линии производства вакцины против гепатита А, Генеральный директор завода «Ирмень» Юрий Бугаков — за внедрение новых технологий в производстве сельхозпродукции; открытие нового доильного зала со шведским доильным оборудованием «Европараллель» 2*30» и Руководитель предприятия — региональный директор по Сибирскому региону ООО «Сибирская Нива» (имеющий непосредственное отношение к запуску завода) Сергей Ляхов — за запуск нового животноводческого комплекса (на шесть тысяч голов коров) в Маслянинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU