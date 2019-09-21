2019-09-21T14:30:03+03:00
Происшествия

Водитель не заметил: «Тойота» врезалась в пожарную машину

Иномарка получила серьезные повреждения, а спецавтомобиль практически не пострадал
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске произошла авария с пожарным расчетом. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирске произошла авария с пожарным расчетом. Фото: Кадр из видео
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В субботу, 21 сентября, в Заельцовском районе произошла авария с участием пожарных. ДТП случилось на пересечении улицы Дуси Ковальчук с улицей Дачная.

— Пожарный расчет, спеша на вызов, двигался по улице Дуси Ковальчук в сторону площади Калинина и, проезжая пересечение с улицей Дачной со спецсигналом на красный свет, столкнулся с хэтчбеком «Toyota Vitz», водитель которого не заметил приближение большой красной машины, — пишут очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Хэтчбек врезался передней частью в правую сторону КамАЗа, и лишился бампера, оптики, а также получил повреждения капота и крыла. Пожарный автомобиль в аварии пострадал не сильно.

Автор поста также предположил, что в последнее время аварии со спецтраспортом участились из-за того, что обычные автомобилисты не предоставляют ему преимущество.

В Новосибирске произошла авария с пожарным расчетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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