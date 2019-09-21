Попала в кадр: новосибирцы заметили «Ласточку» на железнодорожном вокзале

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-21T13:29:27+03:00

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Новый скоростной электропоезд «Ласточка» совершил демонстрационную поездку из Томска в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Главной целью этой поездки стала возможность оценить технические возможности запуска такой электрички на магистрали в постоянном режиме, а также перспектив организации межрегиональных железнодорожных перевозок «Ласточкой» на Западно-Сибирской железной дороге.

— Проведенные испытания продемонстрировали, что инфраструктура готова к запуску и постоянному курсированию «Ласточек», — утверждает руководитель магистрали Александр Грицай. — Это поезда являются гораздо более комфортными, чем все те, которые уже ходят по нашей магистрали. Это стало главной причиной, по которой мы хотели продемонстрировать возможности данного электропоезда регионам. Пока еще обсуждается, на каких условиях составы будут приобретаться. Этот вопрос будет решаться с органами власти.

Электропоезд может развивать скорость до 160 км\ч. Фото: Дмитрий Кречетов

А, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, с запуском «Ласточки», жители Сибири смогут более комфортно и быстро добираться до соседних регионов и городов, ведь стоянка в Черепаново теперь будет составлять всего несколько минут. Также министр отметил, что в электропоездах данной серии созданы условия для проезда маломобильных граждан.

Скоростной пассажирский поезд «Ласточка» был создан «Уральскими локомотивами» на основе платформы Siemens Desiro. Состоит поезд из пяти вагонов, а всего в длину он составляет 130 метров. Поезд может развивать скорость до 160 километров в час, поэтому добраться до Томска из Новосибирска можно будет меньше, чем за четыре часа. Состав оборудован интеллектуальной системой управления и видеонаблюдения. Также в вагонах будет поддерживаться комфортная температура.

Сибиряки уже успели высказать свое мнение по поводу нового электропоезда. Фото: Дмитрий Кречетов

Сибиряки уже успели оценить появившийся на нашей железной дороге транспорт. Свое мнение они выразили в социальных сетях:

— Состав совсем новенький, только с завода. Внутри пока не был, поэтому о салоне ничего сказать не могу, а самое заметное внешнее отличие от немецких составов — значительно более пологие ступеньки, причем их стало на одну больше: появилась выдвижная ступенька почти до платформы, — написал в соцсетях сибиряк Дмитрий Кречетов. — С такой лестницей можно без проблем садиться даже с насыпи. Для пригородного сообщения такой способ посадки, конечно, уже нельзя считать удобным, но для межрегионального с редкими промежуточными остановками и проводниками (которые в случае чего помогут) — нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU