«Бомба-пушка»: сибирячка показала зажигательный тверк на испанском пляже
Сибирячка Анастасия Мазалюк любит побаловать своих подписчиков в соцсетях интересными видео. Не так давно девушка выложила на своей страничке в Instagram ролик, где она танцует зажигательный тверк на испанском пляже.
— Я вот тут по песку босиком, — пишет девушка в своем посте. — Просто очень понравился трек!
Эффектный танец сибирячки на фоне Атлантического океана не смог оставит равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под видео многие из них написали, что танцы девушки с каждым разом становятся все лучше:
— Ты такая горячая, что нужен огнетушитель.
— Настя, это просто замечательно! С каждым разом все лучше становится!
— Как всегда бомба-пушка!
— Настя, тебя любит сам объектив! От движений глаз не оторвать.
— С нетерпением ждем следующий танец! — пишут люди.
Сибирячка показала эффектный танец на испанском пляже.
ИСТОЧНИК KP.RU