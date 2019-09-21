«Бомба-пушка»: сибирячка показала зажигательный тверк на испанском пляже

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-21T09:53:42+03:00

Анастасия Мазалюк любит баловать своих подписчиков видео с танцами. Фото: Кадр из видео

Подписчики девушки утверждают, что с каждым разом она танцует все лучше

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Сибирячка Анастасия Мазалюк любит побаловать своих подписчиков в соцсетях интересными видео. Не так давно девушка выложила на своей страничке в Instagram ролик, где она танцует зажигательный тверк на испанском пляже.

— Я вот тут по песку босиком, — пишет девушка в своем посте. — Просто очень понравился трек!

Эффектный танец сибирячки на фоне Атлантического океана не смог оставит равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под видео многие из них написали, что танцы девушки с каждым разом становятся все лучше:

— Ты такая горячая, что нужен огнетушитель.

— Настя, это просто замечательно! С каждым разом все лучше становится!

— Как всегда бомба-пушка!

— Настя, тебя любит сам объектив! От движений глаз не оторвать.

— С нетерпением ждем следующий танец! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/733381" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала эффектный танец на испанском пляже.

ИСТОЧНИК KP.RU