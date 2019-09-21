В Заельцовском районе на стройке загорелись вагончики рабочих
Новосибирцы обеспокоены столбом дыма, который возвышается около построек в Заельцовском районе. В соцсетях очевидцы события сообщают, что загорелся один из вагончиков на стройплощадке, в которых обычно живут рабочие.
— На улице Овражной, возле дома №3 на территории стройплощадки загорелся один из вагончиков, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — Огонь полностью его уничтожил и перебросился на соседний. Но пострадавших вроде нет.
В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что к ним не поступало информации о произошедших на сегодняшний день в Новосибирске пожарах.
В комментариях под постом пользователи соцсетей переживают, чтобы огонь не распространился дальше:
— Там же еще их офис продаж рядом.
— Видимо, как всегда, не следят за безопасностью в этих вагончиках, — пишут люди в комментариях под постом.
ИСТОЧНИК KP.RU