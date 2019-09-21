В Заельцовском районе на стройке загорелись вагончики рабочих

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-21T08:51:51+03:00

По словам очевидцев, огонь почти полностью уничтожил один из вагончиков. Фото: "АСТ-54"

По словам очевидцев, огонь почти полностью уничтожил одну из «бытовок» и перебросился на другую

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Новосибирцы обеспокоены столбом дыма, который возвышается около построек в Заельцовском районе. В соцсетях очевидцы события сообщают, что загорелся один из вагончиков на стройплощадке, в которых обычно живут рабочие.

— На улице Овражной, возле дома №3 на территории стройплощадки загорелся один из вагончиков, — пишут очевидцы в паблике «АСТ-54» Вконтакте. — Огонь полностью его уничтожил и перебросился на соседний. Но пострадавших вроде нет.

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что к ним не поступало информации о произошедших на сегодняшний день в Новосибирске пожарах.

В комментариях под постом пользователи соцсетей переживают, чтобы огонь не распространился дальше:

— Там же еще их офис продаж рядом.

— Видимо, как всегда, не следят за безопасностью в этих вагончиках, — пишут люди в комментариях под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU