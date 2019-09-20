2019-09-20T19:15:49+03:00
Общество

Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы

Теперь несостоявшиеся туристы пытаются вернуть свои деньги назад
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряки рискуют остаться без отпуска из-за внезапно закрывшейся турфирмы. Фото: Олег УКЛАДОВСибиряки рискуют остаться без отпуска из-за внезапно закрывшейся турфирмы. Фото: Олег УКЛАДОВ
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Новосибирцы могут лишиться отпуска из-за недобросовестного туристического агентства. Компания «Люкс Тревел», по словам сибиряков, оформила им путевки, но не передала их деньги туроператорам. Сейчас, обеспокоенные за свой отдых люди, не могут даже связаться с представителями агентства.

— К нам поступило очень много жалоб на это агентство. Люди рассказывают нам, что офисы компании закрыты, а директор и другие представители не выходит на связь, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций. — Некоторые даже пишут жалобы в компанию «PEGAS Touristik» на имя директора «Люкс Тревел», поскольку раньше эта компания находилась под их брендом. Но она вышла из него в июне и теперь является отдельным юридическим лицом. Мы же рекомендуем туристам писать претензии в компанию ООО «Люкс Тревел». Ее почтовый адрес должен быть указан в договоре. К этой претензии нужно будет приложить копию договора и копию чека, подтверждающего, что вы действительно оплатили эту услугу.

По словам Светланы Фоменко, согласно законодательству Российской Федерации, если человек оплачивает какую-либо услугу, ему обязательно должны выдать кассовый чек. Если же люди не позаботились об этом заранее, то доказать что-то теперь будет куда сложнее.

— Если у людей на руках нет чека, это, конечно, совсем другой разговор, — утверждает Светлана. — Всем нужно помнить, что отдавая за что-то свои деньги, а тем более такие крупные суммы, которое можно отдать в турагентствах, нужно требовать с них чек. Пока мы можем только посоветовать людям обратиться с жалобой в саму компанию, ну а если это не поможет — идти дальше по инстанциям, чтобы вернуть свои средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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