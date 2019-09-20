2019-09-20T18:29:05+03:00
Общество

«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз нанесла поражение «Амуру»

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сибиряков
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Матч «Сибири» против «Амура» закончился со счетом 2:1 в пользу сибиряков.Матч «Сибири» против «Амура» закончился со счетом 2:1 в пользу сибиряков.
Изменить размер текста:

Сегодня, вечером 20 сентября, в Ледовом Дворце спорта состоялся матч, в котором встретились хоккейная команда «Сибирь» из Новосибирска и команда «Амур» из Владивостока. Игра завершилась победой сибиряков со счетом 2:1.

— Шайбами в ворота «Амура» отметились защитник Илья Морозов, форвард Юссо Пуустинен, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Ворота защищал Сятери, отразив немало опасных бросков в этот вечер.

Напомним, что «Сибирь» обыгрывает своих дальневосточных конкурентов уже второй раз в этом сезоне. А следующий матч новосибирские спортсмены проведут в понедельник, 23 сентября, где их соперником станет хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани.

Пользователи соцсетей активно радуются победи любимой команды. Свое восхищение сегодняшней игрой они выразили в комментариях под постом:

— Сибирь, так держать!

— Никогда не переставал верить в нашу команду!

— Сегодня в полную силу бились обе команды. Это достойная победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию
«Девочка набирает вес»: школьница, которая чуть не умерла из-за анорексии, поправляется
Украсть совесть не позволила: сибирячка вернула женщине забытый в магазине кошелек
Ушел под землю: самосвал провалился в яму на стройке в Академгородке
Психанула на мужа: сибирячка повезла стиралку в авто с открученной дверью
Деревья, упавшие из-за ветра, перекрыли улицу в Новосибирске
В аварии в Заельцовском районе столкнулись три машины: пострадала девушка
Жители Новосибирска вошли в тройку самых читающих людей Сибири
В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в маршрутку
Живодер был пьян: стали известны жуткие подробности убийства собаки в лифте
Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем
Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»
Сибирячку на пешеходном переходе сбили сразу две машины
«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею
«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек
«Симпатичный лягушеночек»: «Мисс России» показала необычную йогу на простынях
«Жуть какая»: сибирячке испортили ногти страшным маникюром
Заикается при разговоре: под Новосибирском ищут мужчину в галошах и с татуировкой на руке
По 8 лет каждому: новосибирцы отправились в колонию за кражу коллекции монет и медалей времен СССР
Белочка или лисичка? Девушка с длинными волосами позабавила соцсети
«Газель» отлетела в светофор после ДТП с кроссовером: на месте работали пожарная и «скорая»