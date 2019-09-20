«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз нанесла поражение «Амуру»
Сегодня, вечером 20 сентября, в Ледовом Дворце спорта состоялся матч, в котором встретились хоккейная команда «Сибирь» из Новосибирска и команда «Амур» из Владивостока. Игра завершилась победой сибиряков со счетом 2:1.
— Шайбами в ворота «Амура» отметились защитник Илья Морозов, форвард Юссо Пуустинен, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Ворота защищал Сятери, отразив немало опасных бросков в этот вечер.
Напомним, что «Сибирь» обыгрывает своих дальневосточных конкурентов уже второй раз в этом сезоне. А следующий матч новосибирские спортсмены проведут в понедельник, 23 сентября, где их соперником станет хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани.
Пользователи соцсетей активно радуются победи любимой команды. Свое восхищение сегодняшней игрой они выразили в комментариях под постом:
— Сибирь, так держать!
— Никогда не переставал верить в нашу команду!
— Сегодня в полную силу бились обе команды. Это достойная победа.
ИСТОЧНИК KP.RU