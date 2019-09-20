2019-09-20T16:47:48+03:00
Общество

«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию

У новосибирского артиста Игоря Мастракова обнаружили злокачественную опухоль в брюшной полости
Татьяна СОЛОВОВА
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Игорь пытается победить рак. Фото: соцсети.Игорь пытается победить рак. Фото: соцсети.
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Игорь Мастраков - актер, которого знают все сибиряки, увлекающиеся театром. Буквально несколько дней назад он блестяще сыграл в премьере этой осени от театра «Среда» - спектакле «Сумасбродка». А 15 сентября актер сыграл еще и в постановке «Свободные отношения». Но только друзья и близкие знают, что сразу после того, как закрылся занавес, артиста увезли в больницу. Дело в том, что у Игоря несколько месяцев назад диагностировали злокачественную опухоль брюшной полости.

- Первые симптомы я начал замечать еще лет пять назад: я занимаюсь спортом, и всегда был в форме. Но вдруг резко стал чувствовать слабость во всем теле, - вспоминает Игорь. – Знакомые говорили, что я просто переутомился, много работаю. Пошел к врачу, сдал анализ крови: вроде, все было в порядке.

Но два года назад стало понятно, что на самом деле о переутомлении здесь и речи не идет: состояние актера только ухудшалось.

- Врачи муниципальной клиники говорили, что у меня начался какой-то воспалительный процесс. Но я чувствовал, что их лечение не помогает, - описывает ситуацию Игорь. – Тогда я обратился в частный медицинский центр: как только мне провели анализы, выявили рак третьей степени с метастазами. Меня тут же прооперировали…

На лечение и реабилитацию Игорю нужно около миллиона рублей. Родные и друзья смогли собрать только четверть нужной суммы. Если вы готовы помочь, то деньги можно перевести на карту Сбербанка: ее номер 5336 6902 0870 6582.

ИСТОЧНИК KP.RU

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