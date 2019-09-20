2019-09-20T21:46:17+03:00
Дом. Семья

Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги

Животное совсем не боялось машин и с интересом рассматривало людей
Анна ПАШАГИНААлена КУЛЕШОВА
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Лисичка спокойно прогуливалась по дороге. Фото: Феликс КузнецовЛисичка спокойно прогуливалась по дороге. Фото: Феликс Кузнецов
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Новосибирец Феликс Кузнецов не так дао встретил по дороге на дачный участок весьма необычную попутчицу. Из окна машины сибиряк заметил рыжую лисицу, спокойно прогуливающуюся возле проезжей части. По словам мужчины, животное совсем не боялось машин и интересом разглядывало людей.

— У меня дача находится в Новоселово. Часто, когда еду туда, могу встретить и сов, и кабанчиков, и, разумеется, лисиц, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Феликс Кузнецов. — Лисы нынче какие-то слишком смелые. Не боятся не машин, не людей.

На кадрах видно, что лиса спокойно идет по дороге, не обращая особого внимания на автомобили. По словам сибиряка, даже домашние кошки, завидев автомобиль, убегают в кусты. А вот рыжих лесных красавиц дорога совсем не пугает.

— Можно возле лисы спокойно остановиться и она просто будет с интересом тебя разглядывать. Кого-то только у нас в Сибири не встретишь — шутит мужчина.

Лисица спокойно бегает по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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