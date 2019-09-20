Ушел под землю: самосвал провалился в яму на стройке в Академгородке

СЕГОДНЯ 15:22 2019-09-20T15:22:59+03:00

Самосвал провалился в грунт недалеко от НГУ. Фото: "АСТ-54"

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Сегодня вечером в Академгородке в районе НГУ грузовик ушел под землю. Инцидент случился на стройплощадке рядом с главным новым корпусом Новосибирского Государственного Университета: водитель самосвала «Howo» провалился в грунт.

— Лишь только после того, как самосвал освободили от груза, он смог выбраться из коварной западни, — пишет в паблике «АСТ-54» очевидец событий. — Кстати, примерно в это же время в вузе начались перебои с интернет-связью, а студентам сообщили о возможном отключении электроэнергии.

Случившееся активно обсуждается в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что такие ситуации в нашем городе можно встретить довольно часто:

— У нас постоянно кто-то в текстурах застревает.

— Его, кажется, потом даже краном доставали.

— Видимо, он какие-то провода оборвал, раз связь испортилась.

— Да, водителю не позавидуешь, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU