Психанула на мужа: сибирячка повезла стиралку в авто с открученной дверью
Пользователей соцсетей рассмешила девушка, которая перевозила стиральную машину в своем автомобиле без дверей. Заметить предприимчивую автомобилистку удалось водителям на трассе Новосибирск — Банаул 19 сентября. Очевидцы события сняли все происходящее на видео и выложили в интернет.
— Женщина ехала в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля выглядывала бытовая техника и другие вещи, которые могли стать помехой для проезда других водителей — пишет автор видео в паблике «Новости\ Бесплатный Баранул». — Вот так, наверное, поступают сильные и независимые сибирячки! Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме.
Эта история не смогла оставить равнодушными пользователей соцсетей. Многие люди решили, что, возможно, женщина просто решила сэкономить:
— Наверное, так получается дешевле, чем заказывать грузоперевозки!
— Кому она мешала, ну удобно ей так — пусть так и ездит.
— Однако удачно она вышла из ситуации! Бережливая девушка.
Сибирячка, которая везла в автомобиле с открученными дверями стиральную машину, позабавила соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU