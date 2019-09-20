2019-09-20T15:00:02+03:00
Общество

Психанула на мужа: сибирячка повезла стиралку в авто с открученной дверью

Видео с находчивой девушкой появилось в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина решила провезти стиральную машину в автомобиле, открутив двери. Фото: Кадр из видеоЖенщина решила провезти стиральную машину в автомобиле, открутив двери. Фото: Кадр из видео
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Пользователей соцсетей рассмешила девушка, которая перевозила стиральную машину в своем автомобиле без дверей. Заметить предприимчивую автомобилистку удалось водителям на трассе Новосибирск — Банаул 19 сентября. Очевидцы события сняли все происходящее на видео и выложили в интернет.

— Женщина ехала в сторону Барнаула в машине с открученными дверями, а из салона автомобиля выглядывала бытовая техника и другие вещи, которые могли стать помехой для проезда других водителей — пишет автор видео в паблике «Новости\ Бесплатный Баранул». — Вот так, наверное, поступают сильные и независимые сибирячки! Психанула, выломала дверь машины и уехала от мужа к маме.

Эта история не смогла оставить равнодушными пользователей соцсетей. Многие люди решили, что, возможно, женщина просто решила сэкономить:

— Наверное, так получается дешевле, чем заказывать грузоперевозки!

— Кому она мешала, ну удобно ей так — пусть так и ездит.

— Однако удачно она вышла из ситуации! Бережливая девушка.

Сибирячка, которая везла в автомобиле с открученными дверями стиральную машину, позабавила соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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