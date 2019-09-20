2019-09-20T13:15:29+03:00
Умные вещи

Жители Новосибирска вошли в тройку самых читающих людей Сибири

МТС проанализировала статистику использования сервиса «МТС Библиотека» по итогам первых восьми месяцев 2019 года и выяснила, что жители Новосибирска стали читать литературу в мобильном формате в 1,5 раза чаще
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Количество новосибирцев, читающих в приложении, увеличилось на 60%. Что касается жанровых предпочтений, то в Новосибирске чаще выбирали книги развлекательных жанров - любовное фэнтези, современные детективы и фантастику про «попаданцев».

Самой читаемой книгой в 2019 году оказался роман «Самая таинственная тайна и другие сюжеты» Бориса Акунина, на втором месте - бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспенза. Наиболее востребованным иностранным автором у новосибирских читателей стал Ю Несбе, написавший детектив «Снеговик».

По статистике МТС, каждый новосибирский читатель «МТС Библиотеки» с начала 2019 года прочел в среднем 42 книги. Пик чтения пришелся на зимние месяцы, а вот в период отпусков, вопреки распространенному мнению, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы.

Новосибирск также вошел в число городов-рекордсменов по числу книг, прочитанных одним человеком, - самый активный новосибирец - пользователь «МТС Библиотеки» с начала 2019 года успел скачать 374 книги. Это стало вторым впечатляющим рекордом чтения в Сибири, больше книг «проглотил» только пользователь из Омска (467 книг).

В основу данных, подготовленных аналитиками МТС, лег массив литературы, прочитанной жителями региона в приложении «МТС Библиотека» за период с января по август 2019 года.

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