«Газель» отлетела в светофор после ДТП с кроссовером: на месте работали пожарная и «скорая»

СЕГОДНЯ 03:19 2019-09-20T04:02:00+03:00

"Газель" после удара отбросило в светофор. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

По словам очевидцев, на перекрестке, где случилась авария, не работал светофор

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Авария произошла в четверг вечером, 19 сентября в Дзержинском районе Новосибирска , где столкнулись грузовик и «легковушка» и оказался сломан светофор.

— На пересечении улиц Авиастроителей и Учительской Mitsubishi врезался в грузовую «Газель». От удара грузовик врезался в светофор, а легковушку откинуло на несколько метров, — рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидца, на месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой помощи и пожарные.

Информации о пострадавших нет. Подробности аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU