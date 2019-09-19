«Как принцессы!»: Пелагея показала фото с подросшей дочкой
Популярная российская певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, любит радовать своих подписчиков в соцсетях красивыми фотографиями и интересными постами. Некоторое время назад, девушка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором она рассказывает о прошедшем недавно концерте в Сочи.
— Спасибо, Сочи! Отличный получился концерт! «Фестивальный» — одна из самых статусных концертных площадок в России. И когда он полон, — это гордость и благодарность каждому, кто пришел! — пишет певица. — Учитывая, что мы всего две недели назад решили сделать этот концерт, — произошло Обыкновенное Чудо!
Фотография Пелагеи вместе с маленькой дочкой Таисией, а также трогательные слова благодарности поклонникам из Сочи не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие отметили, что певица с дочерью смотрятся вместе очень мило:
— Какие же вы милые! Таисия очень похожа на маму.
— Все потому, что вы, Пелагея, сами — настоящее чудо!
— Концерт в Сочи был действительно бесподобен! Пелагея, спасибо вам огромное!
— Вы просто как принцессы!
ИСТОЧНИК KP.RU