«Как принцессы!»: Пелагея показала фото с подросшей дочкой

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-19T20:02:18+03:00

Пелагея опубликовала милое фото с дочкой и поблагодарила зрителей после концерта в Сочи. Фото: pelageya_insta

Певица также поблагодарила своих поклонников после концерта в Сочи

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Популярная российская певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, любит радовать своих подписчиков в соцсетях красивыми фотографиями и интересными постами. Некоторое время назад, девушка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором она рассказывает о прошедшем недавно концерте в Сочи.

— Спасибо, Сочи! Отличный получился концерт! «Фестивальный» — одна из самых статусных концертных площадок в России. И когда он полон, — это гордость и благодарность каждому, кто пришел! — пишет певица. — Учитывая, что мы всего две недели назад решили сделать этот концерт, — произошло Обыкновенное Чудо!

Фотография Пелагеи вместе с маленькой дочкой Таисией, а также трогательные слова благодарности поклонникам из Сочи не смогли оставить равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие отметили, что певица с дочерью смотрятся вместе очень мило:

— Какие же вы милые! Таисия очень похожа на маму.

— Все потому, что вы, Пелагея, сами — настоящее чудо!

— Концерт в Сочи был действительно бесподобен! Пелагея, спасибо вам огромное!

— Вы просто как принцессы!

ИСТОЧНИК KP.RU