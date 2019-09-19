«Жалко до слез»: авария с лошадью шокировала соцсети

СЕГОДНЯ 19:45 2019-09-19T19:45:48+03:00

В аварии под Новосибирском из-за столкновения с автомобилем сильно пострадала лошадь. Фото: "АСТ-54"

Из-за столкновения с автомобилем животное буквально разорвало на две части

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Пользователей соцсетей шокировало ДТП, произошедшее вечером, 19 сентября в Новосибирской области. На трассе за городом навстречу иномарке выскочила лошадь. К сожалению, животное в аварии не выжило.

— Двое мужчин направлялись на рыбалку на «Nissan Serena», ехали со стороны Новосибирска в направлении села Вьюны Колыванского района, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — В какой-то момент, наперерез машине на дорогу выскочила лошадь. Удар был такой силы, что животное буквально разорвало на две части. Но и автомобилю досталось: машина лишилась передней части, у нее замяло крышу и переднюю дверь.

Случившееся активно обсуждают в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

Водитель и пассажир авто не получили никаких травм и отделались легким испугом.

В комментариях под постом многие люди с пониманием отнеслись к случившемуся, однако, некоторые все же уверены, что в первую очередь, вина за произошедшее лежит на людях.

— Лошади не выскакивают на дорогу просто так. Скорее всего, животное было на обочине и его просто сбили.

— Еще как выскакивают! И порой люди могут очень серьезно пострадать в подобной аварии.

— Такое, конечно, не часто увидишь.

— Лошадь жалко. Это совсем не глупые животные, чтобы просто выскакивать на дорогу.

— Может быть, это был просто молодой конь. Испугался и выскочил на трассу. По нелепой случайности — попал под колеса, — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU