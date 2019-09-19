Казаки и кулачные бои: сибиряков зовут на фестиваль «Где стоишь – там и поле Куликово»

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-19T19:41:42+03:00

Гостей ждут на соревнованиях в Оби и на гуляниях в Нарымском сквере

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21 и 22 сентября в Новосибирской области пройдет межрегиональный фестиваль традиционной воинской культуры «Где стоишь – там и поле Куликово». В этом году у фестиваля юбилей: проводят его уже 25 лет.

- 21 сентября открытие фестиваля состоится в ДК «Крылья Сибири», далее - на призывном пункте военного комиссариата города Оби пройдет учебный сбор для курсантов и руководителей военно-патриотических клубов Новосибирской области, - пояснил Владимир Самонин, эксперт центра патриотического воспитания Новосибирской области. - 200 участников проверят свои силы в военно-спортивной эстафете.

А в воскресенье, 22 сентября, в Нарымском сквере Новосибирска пройдут народные гуляния.

- Там пройдут показательные выступления казачьих, фольклорных, кулачных коллективов, молодецкие игры и состязания, а также концертная программа, - продолжает Владир САмонин. - А еще будут работать интерактивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU