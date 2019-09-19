2019-09-19T19:37:12+03:00
Общество

Кто должен менять веру в смешанных браках и нужно ли это вообще?

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: может ли верующий человек создать семью с представителем другой конфессии и нужно ли одному из супругов поменять свою религию.
Ульяна ДЖАНКОВА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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У каждой религии свои особенности. И заключая межконфессиональный брак, необходимо учитывать многие тонкости, иначе потом можно оказаться в сложной ситуации. Например, родителям будет трудно решить, какой веры будет придерживаться ребенок, каких традиций стоит придерживаться и т. д.

Многие представители церкви убеждены, что такие взаимоотношения возможны, только если помимо телесной гармонии у пары нет духовного единства, ведь общность душ приводит к особой близости между влюбленными.

Отец Андрей Федоров в своих рассуждениях затрагивает острый вопрос, ответ на который так волнует молодые пары.

Проблема религии в смешанных браках.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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