Кто должен менять веру в смешанных браках и нужно ли это вообще?

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-19T19:37:12+03:00

Протоиерей Андрей Федоров отвечает на вопрос: может ли верующий человек создать семью с представителем другой конфессии и нужно ли одному из супругов поменять свою религию.

Изменить размер текста: A A

У каждой религии свои особенности. И заключая межконфессиональный брак, необходимо учитывать многие тонкости, иначе потом можно оказаться в сложной ситуации. Например, родителям будет трудно решить, какой веры будет придерживаться ребенок, каких традиций стоит придерживаться и т. д.

Многие представители церкви убеждены, что такие взаимоотношения возможны, только если помимо телесной гармонии у пары нет духовного единства, ведь общность душ приводит к особой близости между влюбленными.

Отец Андрей Федоров в своих рассуждениях затрагивает острый вопрос, ответ на который так волнует молодые пары.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732603" frameborder="0"></iframe> Проблема религии в смешанных браках.

Если у вас есть вопросы к батюшке, шлите их нам на почту:kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU