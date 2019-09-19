2019-09-19T18:21:00+03:00
Происшествия

Снес светофор: грузовик столкнулся с иномаркой в Дзержинском районе

Водитель грузовой «ГАЗели» отказался от госпитализации
Алена КУЛЕШОВА
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Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
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На пересечении улиц Авиастроителей и Учительской в Новосибирске вечером 19 сентября произошла авария. Грузовая «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем «Mitsubishi Outlander XL».

— От удара грузовик вылетел на тротуар и снес светофор и дорожное ограждение, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.

Спасатели сообщили, что в легковом автомобиле никто не пострадал, а водитель грузовика отказался ехать в больницу. Фото: "АСТ-54"

Спасатели сообщили, что в легковом автомобиле никто не пострадал, а водитель грузовика отказался ехать в больницу. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы события также сообщают, что легковой автомобиль буквально откинуло от места столкновения на несколько метров.

— Пожарно-спасательное подразделение выехало на место случившегося, однако участие спасателей там не потребовалось, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Водитель грузовика отказался от госпитализации, в легковом автомобиле пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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