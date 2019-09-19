Снес светофор: грузовик столкнулся с иномаркой в Дзержинском районе
На пересечении улиц Авиастроителей и Учительской в Новосибирске вечером 19 сентября произошла авария. Грузовая «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем «Mitsubishi Outlander XL».
— От удара грузовик вылетел на тротуар и снес светофор и дорожное ограждение, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.
Спасатели сообщили, что в легковом автомобиле никто не пострадал, а водитель грузовика отказался ехать в больницу. Фото: "АСТ-54"
Очевидцы события также сообщают, что легковой автомобиль буквально откинуло от места столкновения на несколько метров.
— Пожарно-спасательное подразделение выехало на место случившегося, однако участие спасателей там не потребовалось, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Водитель грузовика отказался от госпитализации, в легковом автомобиле пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU