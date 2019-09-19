Порвал связки: новосибирский волейболист повредил ногу на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-19T17:56:27+03:00

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Спортсмен из новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев получил травму на чемпионате Европы. Из-за этого блокирующему игроку команды пришлось покинуть соревнования.

— К сожалению, Ильяс Куркаев не сможет продолжить выступления на Чемпионате Европы из-за полученной травмы во время матча Россия — Финляндия, — сообщили представители Сборной России по волейболу на своей официальной странице Вконтакте. — Лечение волейболиста займет две недели, поэтому Чемпионат для него закончен. Желаем Ильясу скорейшего выздоровления!

Теперь спортсмену придется покинуть соревнования. Фото: kurkaev20

Стало известно, что у спортсмена надрыв связок левой ноги. Сам Ильяс Куркаев сообщил, что желает своей команде удачи на чемпионате, и что в данный момент он направляется на самолете домой к своей семье.

— Желаю моим дорогим ребятам удачи и успешной зашиты титула чемпионата Европы. Большое спасибо говорю всем людям за слова поддержки в мой адрес, я видел все ваши комментарии и прочитал все сообщения! Ваша поддержка, ваше внимание и ваши добрые пожелания заряжают мощной энергией, — написал Ильяс Куркаев на своей странице в Instagram. — Я вернусь еще сильней и лучше во всем, чтобы радовать вас новыми победами. Всех обнимаю. Сейчас сажусь в самолет и лечу домой к любимой семье. Буду тщательно восстанавливаться, и поддерживать команду через экран телевизора. Увидимся в клубном сезоне!

ИСТОЧНИК KP.RU