Жильцов спасли пожарные: в Новосибирске вспыхнул барак

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-19T17:34:48+03:00

Спасатели утверждают, что во время пожара никто не пострадал

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Вечером, 19 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся жилой деревянный дом. Прибывшие на место случившегося спасатели эвакуировали жильцов.

— Загорелось перекрытие и лестница внутри подъезда, — пишут очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Спасатели уже эвакуировали людей со второго этажа, сейчас ломают двери в одной из квартир для проверки.

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что на данный момент, возгорание удалось локализировать и пострадавших среди жильцов дома нет.

— В 19:36 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме по адресу 3-й переулок Серафимовича, 16. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горение происходило во 2-м подъезде под лестничным маршем, — рассказали пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Со второго и мансардного этажей жильцов эвакуировали при помощи спасустройств, а также по трехколенным лестницам и по лестничному маршу. Всего было эвакуировано шесть человек. Жильцы из первого подъезда смогли покинуть горящее здание самостоятельно, во время пожара никто не пострадал. На данный момент в помещении проводится проливка.

В МЧС также отметили, что причину пожара пока установить не удалось. После полной ликвидации возгорания, по данному адресу прибудет специалист, который сможет изучить место происшествия и определить, что стало причиной случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU