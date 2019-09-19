2019-09-19T18:06:48+03:00
Общество

Кресел меньше, зато просторнее: в Новосибирске отремонтировали кинозал ДК «Академия»

Он откроется для зрителей с 22 сентября
Анна ПАШАГИНА
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Скоро новый зал откроется для посещений. Фото: «Аcadem.info»Скоро новый зал откроется для посещений. Фото: «Аcadem.info»
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Хорошая новость для жителей Советского района: отремонтированный кинозал ДК «Академия» уже совсем скоро откроет свои двери для новосибирцев. Об этом рассказало издание Academ.info.

В помещении стало больше свободного места: администрация убрала несколько рядов кресел, чтобы сделать удобные проходы у стен. Теперь в обновленном зале 503 места.

новые кресла для зала тестировались лично персоналом. Фото: «Аcadem.info»

новые кресла для зала тестировались лично персоналом. Фото: «Аcadem.info»

Кроме того, что сцену любимого многими кинозала расширили на метр: в таких условиях станет комфортнее как оркестрам, так и танцорам.

Одним из главных изменений можно назвать рампу со световыми приборами. Появились новые боковые цветные софиты, которые украсят любой концерт.

Праздничное открытие нового концертного сезона пройдет в обновленном зале 22 сентября в 12-00. Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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