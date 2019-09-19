Прилег немного: иномарка перевернулась на улице Богаткова

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-19T15:53:01+03:00

«Skoda Kodiaq» перевернулся на бок во время аварии в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

Очевидцы событий утверждают, что в аварии никто не пострадал

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Вечером, 19 сентября, около дома 73 на улице Бориса Богаткова произошла авария. Столкнулись седан «Toyota Camry» и «Skoda Kodiaq».

— Водитель «Skoda Kodiaq» не пропустил «Toyota Camry» , — пишет в паблике «АСТ-54» очевидец события. — От удара чешский кроссовер опрокинулся на бок.

На месте случившегося также работали врачи скорой помощи. Однако, стало известно, что серьезных травм никто из участников ДТП не получил.

Очевидцы утверждают, что водитель «Skoda Kodiaq» не пропустил «Toyota Camry» на дороге. Фото: "АСТ-54"

Подписчики паблика не смогли остаться равнодушными по отношению к произошедшему. В комментариях под постом многие люди написали, что на этом участке дороги аварии случаются достаточно часто:

— У машины центр тяжести высокий, вот она и упала.

— На этой улице часто подобные ДТП можно увидеть.

— Машине хорошо досталось, однако, — пишут пользователи соцсетей.

Произошедшая авария активно обсуждается в соцсетях. Фото: "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU