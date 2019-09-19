2019-09-19T14:53:17+03:00
Общество

Ушла поздно вечером: женщина в розовых штанах пропала в Новосибирске

О том, где находится пропавшая ничего не известно с 14 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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Волонтеры ищут пропавшую в Новосибирской области 32-летнюю женщину. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»Волонтеры ищут пропавшую в Новосибирской области 32-летнюю женщину. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
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Волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» ищут пропавшую 32-летнюю Ипатову Надежду Васильевну. Сибирячка ушла из дома в селе Завьялово в Искитимском районе поздно вечером 14 сентября. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в черную куртку, футболку и брюки розового цвета.

Поисковики также утверждают, что пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Надежда Васильевна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номерам телефона 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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