2019-09-19T13:44:03+03:00
Общество

Синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение

Жителей города ожидают дожди, грозы и сильный ветер
Алена КУЛЕШОВА
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Синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение.Синоптики объявили в Новосибирске штормовое предупреждение.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Синоптики объявили в Новосибирске штурмовое предупреждение. В пятницу, 20 сентября, жителей города ожидает дожди, грозы и сильный ветер.

— Двадцатого сентября на территории города Новосибирска сохранится высокая пожароопасность, — сообщают в Западно-Сибирском УГМС. — Также ожидаются дожди, грозы, град и порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами возможно шквалистое усиление 25-27 метров в секунду.

Температура воздуха на ближайшие дни будет составлять от 14 до 24 градусов тепла, ночью от 7 до 16 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 745-754 миллиметра ртутного столбы.

По Новосибирской области до конца недели ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха будет достигать от 16 до 23 градусов тепла. В отдельных районах возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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