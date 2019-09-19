«Муж вернулся раньше времени»: парень, перелезающий через балконы, позабавил соцсети
Сибиряков заставило поволноваться видео, появившееся в социальных сетях, где молодой человек перелезает с одного балкона на другой на высоте пятого этажа. Инцидент произошел днем, 19 сентября, на Затулинском жилмассиве, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 64.
— Кажется, у нас появился свой «Человек-паук», — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
В комментариях под постом многие новосибирцы возмутились поступком парня, считая, что большинство несчастных случаев происходят именно по причине таких необдуманных действий:
— Ничего удивительного, видимо, у кого-то муж вернулся раньше времени.
— А потом все удивляются, как можно было с балкона выпасть. Вот так и происходят несчастные случаи!
— Наглядная демонстрация человеческой глупости.
— Случай, который объясняет, почему мужчины живут меньше женщин.
В соцсетях парня, перелезающего через балконы, назвали "Человеком-пауком".
ИСТОЧНИК KP.RU