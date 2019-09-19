«Муж вернулся раньше времени»: парень, перелезающий через балконы, позабавил соцсети

СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-19T12:41:59+03:00

Новосибирцев заставил поволноваться парень, лазающий по балконам. Фото: Кадр из видео

Сибиряки даже сравнили бесстрашного парня с «Человеком-пауком»

Изменить размер текста: A A

Сибиряков заставило поволноваться видео, появившееся в социальных сетях, где молодой человек перелезает с одного балкона на другой на высоте пятого этажа. Инцидент произошел днем, 19 сентября, на Затулинском жилмассиве, по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 64.

— Кажется, у нас появился свой «Человек-паук», — пишет автор поста в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие новосибирцы возмутились поступком парня, считая, что большинство несчастных случаев происходят именно по причине таких необдуманных действий:

— Ничего удивительного, видимо, у кого-то муж вернулся раньше времени.

— А потом все удивляются, как можно было с балкона выпасть. Вот так и происходят несчастные случаи!

— Наглядная демонстрация человеческой глупости.

— Случай, который объясняет, почему мужчины живут меньше женщин.

В соцсетях парня, перелезающего через балконы, назвали "Человеком-пауком".

ИСТОЧНИК KP.RU