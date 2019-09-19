«Из ноги хлынула кровь»: бойцовский пес искусал пенсионера в Бердске

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-19T11:06:30+03:00

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Малоприятный инцидент произошел возле дома №34 в микрорайоне Бердска. Там пожилой мужчина оказался покусан собакой.

— Женщина гуляла с двумя собаками: одна маленькая, а вторая похожая на стаффордширского терьера. Сзади нее по тротуару шел 58-летний мужчина. Остановились, чтобы пропустить машину, и тут мелкая собачка побежала. Хозяйка ей начала кричать, а стафф отреагировав на крик хозяйки, почему то кинулся на стоящего рядом мужчину, — такое сообщение появилось в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пострадавший мужчина упал на асфальт, из ноги у него пошла кровь. Хозяйка собак, вместо того, чтобы оказать помощь, только сказала, что не нужно было так близко подходить к псу. А после спокойно ушла с места происшествия. После этого травмированный мужчина пошел домой.

На следующий день, он обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Доктор в БЦГБ не дал выписку, чтобы обратиться в полицию, сославшись на то, что в полиции разбираться в ситуации не станут. Однако у правоохранителей оказалось другое мнение: мужчине следовало потребовать выписку из больницы и написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU