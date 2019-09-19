В Новосибирской области планируют создать фонд помощи обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-19T10:41:26+03:00

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Министр строительства по Новосибирской области Иван Шмидт представил строительному комитету заксобрания проект о создании Фонда защиты прав участников долевого строительства. По словам министра, в других регионах России таких организаций пока нет — наша область войдет в число «пилотных». Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

По словам Шмидта, это будет некоммерческая организация: на 78% фонд будет финансироваться из федерального бюджета, остальные деньги из областной казны. Фонд прекратит свое существование, как только будет закончен последний долгострой.

Депутаты идею создания фонда поддержали и рекомендовали сделать это же своим коллегам из комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Председатель комитета Евгений Покровский добавил, что в фонде обязательно должны работать и представители депутатского корпуса, чтобы держать достройку домов на контроле заксобрания.

Чтобы оценить количество долгостроев в регионе, строительный комитет проверил все объекты капитального строительства Контрольно-счетной палатой. А главный инспектор Наталья Зизюля познакомила депутатов с полученными результатами.

— К 1 января 2019 года в Новосибирской области оказалось 671 долгострой, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 40 из которых — на балансе бюджетных и автономных учреждений. Общая стоимость, в которую должно было обойтись их строительство, превышает 111 миллиардов рублей — из них на достройку нужно 87,5 миллиарда. 13% недостроев — это жилые дома, 13% — транспортная инфраструктура, 9% — объекты в сфере здравоохранения, — привели цифры на собрании.

При этом в Новосибирске недостроев больше всего — 162, в Новосибирском районе — 40, а в Татарском район — 30 недостроенных объектов.

Причины, почему дома остались недостроенными разные — от некачественного проекта и неверно расставленных застройщиком приоритетов до нехватки денег на достройку и игнорирования законного порядка выделения инвестиций из бюджета. КСП порекомендовала областному правительству разработать и утвердить положение об учете объектов незавершенного строительства, а после постепенно начать достраивать.

— Как минимум 30 недостроев сейчас стоят незаконсервированными. А это означает, что они начали медленно разрушаться или легко доступны для любителей поживиться дармовым стройматериалом. В любом случае на их достройку потом понадобится больше денег, чем было запланировано изначально, — пояснил Иван Шмидт.

— Я сейчас приехал из Сузуна, где строятся очистительные сооружения. В них заложено 120 миллионов рублей, из них освоено только 78 — на них куплено оборудование. Хотя все деньги должны были быть освоены за полтора месяца — говорю как строитель, — пояснил председатель строительного комитета Евгений Покровский.

По его мнению, контроль за возведением всех крупных объектов стоимостью больше 30 миллионов рублей должен находиться в руках управления капстроительства областного минстроя, даже если для этого придется увеличить его штат. С этим предложением депутаты и будут выходить в областное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU