435 тысяч рублей, чтобы переехать в клубный дом в 5 минутах от «Сибирского Молла»

СЕГОДНЯ 10:13 2019-09-19T10:13:36+03:00

435 тысяч рублей* - минимальный первоначальный взнос в размере 10% при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,76 кв. м в Доме на Федосеева класса «комфорт+» от ГК «Расцветай»

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Дом на Федосеева аккредитован в крупнейших банках РФ. Один из ключевых партнеров ГК «Расцветай» - банк ВТБ при первоначальном взносе от 10% предлагает кредит по ставке от 9,2% годовых.

Покупая квартиры в Доме на Федосеева, можно воспользоваться и другими выгодными предложениями. В Сбербанке при первоначальном взносе от 10% ипотечная ставка - от 9,6%; в Россельхозбанке при первоначальном взносе от 15% ипотечная ставка - от 8,9%; в Альфа-Банке при первоначальном взносе от 20% ипотечная ставка - от 9,29%; в Газпромбанке при первоначальном взносе от 10% ипотечная ставка - от 9,2%; в ДОМ.рф при первоначальном взносе от 15% ипотечная ставка - от 9,7%.

Дом на Федосеева имеет удобный выезд на магистральные улицы Фрунзе и Б. Богаткова, в 15 минутах ходьбы - станции метро «Березовая роща» и «Золотая Нива», в 5 минутах ходьбы - торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл», где есть гипермаркет «Ашан», кинотеатр и развлекательные площадки. Новостройка рассчитана всего на 74 квартиры. Строительство идет быстрыми темпами. Сейчас уже возводится шестой этаж. Сдача намечена на третий квартал 2020 года. Есть предпосылки, что застройщик запустит объект в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Подробную информацию о Доме на Федосеева и программах банков-партнеров можно узнать у менеджеров отделов продаж.

Центральный офис продаж - ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте - ул. Федосеева, 14

Тел. (383) 255-88-22

* Минимальный первоначальный взнос по условиям ипотечной программы от банков-партнеров на 19.09.2019.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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