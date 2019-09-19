2019-09-19T10:13:36+03:00
Недвижимость

435 тысяч рублей, чтобы переехать в клубный дом в 5 минутах от «Сибирского Молла»

435 тысяч рублей* - минимальный первоначальный взнос в размере 10% при покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,76 кв. м в Доме на Федосеева класса «комфорт+» от ГК «Расцветай»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дом на Федосеева аккредитован в крупнейших банках РФ. Один из ключевых партнеров ГК «Расцветай» - банк ВТБ при первоначальном взносе от 10% предлагает кредит по ставке от 9,2% годовых.

Покупая квартиры в Доме на Федосеева, можно воспользоваться и другими выгодными предложениями. В Сбербанке при первоначальном взносе от 10% ипотечная ставка - от 9,6%; в Россельхозбанке при первоначальном взносе от 15% ипотечная ставка - от 8,9%; в Альфа-Банке при первоначальном взносе от 20% ипотечная ставка - от 9,29%; в Газпромбанке при первоначальном взносе от 10% ипотечная ставка - от 9,2%; в ДОМ.рф при первоначальном взносе от 15% ипотечная ставка - от 9,7%.

Дом на Федосеева имеет удобный выезд на магистральные улицы Фрунзе и Б. Богаткова, в 15 минутах ходьбы - станции метро «Березовая роща» и «Золотая Нива», в 5 минутах ходьбы - торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл», где есть гипермаркет «Ашан», кинотеатр и развлекательные площадки. Новостройка рассчитана всего на 74 квартиры. Строительство идет быстрыми темпами. Сейчас уже возводится шестой этаж. Сдача намечена на третий квартал 2020 года. Есть предпосылки, что застройщик запустит объект в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Подробную информацию о Доме на Федосеева и программах банков-партнеров можно узнать у менеджеров отделов продаж.

Центральный офис продаж - ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте - ул. Федосеева, 14

Тел. (383) 255-88-22

* Минимальный первоначальный взнос по условиям ипотечной программы от банков-партнеров на 19.09.2019.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП с «Субару»: два человека погибли
В гостиницах нет мест: более сотни пассажиров не смогли улететь в Москву и сидят в аэропорту
Куда ты полез: сибиряк застрял на дереве, спасая ящерицу
«Тебя с людьми разговаривать научить?»: коллекторы обматерили сибирячку из-за чужого долга
«Отвлеклась от дороги»: в Новосибирске девушка спустилась с лестницы на «Камри»
Андрей Травников одобрил новые проекты для программы реиндустриализации экономики
Среди белого дня: в Новосибирске полицейские ищут напавшего на двух женщин грабителя
Новосибирский «Академгородок 2.0» станет научным центром нового формата
Охотники за драйвом: водитель и пассажиры сбежали с места ДТП, бросив машину в центре
«Это чистый белок!»: новосибирцы нашли в банке с кукурузой живую гусеницу
Маленький, а такой серьезный: котенка мэй-куна выбросили на улицу из-за врожденной аномалии
«С зоопарка угнала»: новосибирцев рассмешил верблюд на магистрали в час пик
Улетел в ограждение: «Тойота» и такси устроили аварию возле «Ленты»
Сибирские ученые разработали технологию, способную спасти Заворотнюк
В Новосибирске расследуют дело об убийстве кота Моти
Возле мемориала Славы в Барабинске загорелись венки и цветы
«Машину отбросило к тротуару»: в Заельцовском районе произошла массовая авария
«Как же обидно»: «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору»
«Разберем «Трактор» на части!»: болельщики поддерживают «Сибирь» в матче с челябинскими хоккеистами
«Людей не подпускали, территорию оцепили»: сибиряков встревожила бесхозная сумка в метро
«Увезли на «Скорой помощи»: пассажирке новосибирского автобуса стало плохо
Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка, упавших в яму с кипятком
Женщина с ребенком провалились в яму с кипятком: у них тяжелейшие ожоги