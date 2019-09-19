Рейсовый автобус из Новосибирска попал в ДТП с «Субару»: два человека погибли

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-19T10:07:43+03:00

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Сегодня ночью на трассе в Алтайском крае рейсовый автобус из Новосибирска попал в аварию: два человека из легковой машины погибли на месте.

— В четверг, 19 сентября около 4 часов ночи на 183 километре дороги «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» Шипуновского района произошло ДТП: столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск и Subaru Legacy B4. Мужчина 1986 года рождения, за рулем Subaru, ехал со стороны Рубцовска в сторону Барнаула, и в какой-то момент выехал на полосу встречного движения, где ехал автобус под управлением водителя 1973 года рождения, — рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

После столкновения водитель «Субару» и пассажир-женщина с телесными повреждениями были доставлены в больницу. На месте ДТП, до приезда скорой помощи скончались два пассажира-мужчины «Субару: 1974 и 1989 годов рождения.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU