В гостиницах нет мест: более сотни пассажиров не смогли улететь в Москву и сидят в аэропорту
В новосибирском Толмачево 126 пассажиров не смогли сегодня утром вовремя улететь в Москву.
— По предварительной информации, в четверг, 19 сентября в аэропорту Толмачево по технической причине отложили вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Толмачево — Шереметьево». Он должен был вылететь сегодня в 5:50 утра по местному времени, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На этот рейс было зарегистрировано 126 пассажиров. Им сейчас предоставляются необходимые услуги: прохладительные напитки, питание и прочее.
— В гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. По данным авиакомпании, заселить всех пассажиров не получилось из-за отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах, — отметили в ведомстве, добавив, что транспортной прокуратурой теперь проводится проверка.
Вылет рейса до Москвы назначен на половину пятого дня.
ИСТОЧНИК KP.RU