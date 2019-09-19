2019-09-19T09:32:59+03:00
Общество

В гостиницах нет мест: более сотни пассажиров не смогли улететь в Москву и сидят в аэропорту

Вылет самолета в московский Шереметьево из Толмачево отложили более чем на 10 часов
Надежда ЯРКОВА
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Вылет рейса задержали по технической причине.Вылет рейса задержали по технической причине.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В новосибирском Толмачево 126 пассажиров не смогли сегодня утром вовремя улететь в Москву.

— По предварительной информации, в четверг, 19 сентября в аэропорту Толмачево по технической причине отложили вылет рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Толмачево — Шереметьево». Он должен был вылететь сегодня в 5:50 утра по местному времени, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На этот рейс было зарегистрировано 126 пассажиров. Им сейчас предоставляются необходимые услуги: прохладительные напитки, питание и прочее.

— В гостиницах размещено только 10 пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. По данным авиакомпании, заселить всех пассажиров не получилось из-за отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах, — отметили в ведомстве, добавив, что транспортной прокуратурой теперь проводится проверка.

Вылет рейса до Москвы назначен на половину пятого дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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